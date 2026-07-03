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Медведев призвал бороться с незаконным пребыванием в России детей мигрантов

Медведев: нужны меры против мигрантов, чьи дети находятся в России незаконно.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Против родителей несовершеннолетних, находящихся в России незаконно, требуются меры, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

В четверг он провел заседание межведомственной комиссии СБ по миграционной политике. Там, в частности, обсудили обеспечения учета и контроля нахождения в России иностранных детей.

Медведев напомнил, что с января этого года территориальные органы МВД, региональные администрации и органы местного самоуправления должны обмениваться информацией о таких детях, в том числе о результатах их тестирования на знание русского языка, о приеме на обучение и о регистрации.

Как пояснил замглавы СБ, такой метод нацелен на выявление нелегально находящихся в России детей, которые не видны госструктурам.

«И, соответственно, здесь уже нужно также принимать меры, но не в отношении детей, конечно, а в отношении их законных представителей, к числу которых прежде всего относятся, естественно, их родители», — подчеркнул он.

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