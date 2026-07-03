Radar Online: У Тома Круза есть команда, которая следит за его прической

Американский актер Том Круз собрал целую команду специалистов, которая поддерживает его прическу в безупречном состоянии. Об этом в четверг, 2 июля, сообщили в Radar Online, ссылаясь на источник.
На артиста работают мастер по шампуням, который моет его волосы и делает массаж, парикмахер, укладывающий прическу, а также технические специалисты, контролирующие применение средств.
Прическу Круз держит под постоянным контролем — волосы регулярно осматривают, и при малейших признаках ломкости или выпадения проблему устраняют.
При этом сам артист даже не планирует рассматривать альтернативные варианты, такие как наращивание, парик или пересадка волос, передает портал.
До этого также стало известно, что бывший шеф-повар модели Кайли Дженнер подала к звезде иск, в котором утверждает, что потеряла ребенка из-за тяжелых условий труда. Имя истицы не раскрывается.
Кроме того, актера Микки Рурка обвинили в гомофобии*, унижениях и ударах по промежности коллеги на съемках. Артистка Белла Торн заявила, что Рурк якобы специально бил ее болгаркой.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации.