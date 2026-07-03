Врач назвала продукты, которые можно есть вечером и ночью

«Правильное питание является одной из основных составляющих философии здорового долголетия, которая внедрена в Москве. Конечно, нежелательно употреблять пищу ночью, но есть менее вредные продукты для “ночного перекуса”. В список относительно безопасных продуктов, которые можно есть вечером и ночью, входит нежирный творог или стакан кефира. Они содержат казеин — “медленный” белок, который снабжает организм аминокислотами всю ночь, не перегружая ЖКТ. Также можно съесть белок вареного яйца, который быстро усваивается и дает чувство сытости», — рассказала Косенкова.