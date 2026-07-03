Врач назвала продукты, которые можно есть вечером и ночью

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Нежирный творог, кефир, теплое молоко, белок вареного яйца, горсть миндаля или грецких орехов, легкий овощной салат можно употреблять в пищу в вечернее и ночное время, сообщила РИА Новости главный врач городской поликлиники № 220 столичного департамента здравоохранения Анна Косенкова.
«Правильное питание является одной из основных составляющих философии здорового долголетия, которая внедрена в Москве. Конечно, нежелательно употреблять пищу ночью, но есть менее вредные продукты для “ночного перекуса”. В список относительно безопасных продуктов, которые можно есть вечером и ночью, входит нежирный творог или стакан кефира. Они содержат казеин — “медленный” белок, который снабжает организм аминокислотами всю ночь, не перегружая ЖКТ. Также можно съесть белок вареного яйца, который быстро усваивается и дает чувство сытости», — рассказала Косенкова.
Она отметила, что можно выпить теплое молоко с чайной ложкой меда, оно содержит триптофан и кальций, который помогает усвоению этой аминокислоты.
«Горсть миндаля или грецких орехов, но не более 30 граммов. Орехи богаты магнием и мелатонином, но они очень калорийны, поэтому строго контролируйте порцию. Допустим легкий овощной салат из огурцов, зелени, сельдерея без масла. Вода и клетчатка заполнят желудок, не нагружая пищеварение», — добавила врач.
Собеседница агентства подчеркнула, что в вечерние и ночные часы не рекомендуется употреблять жирную и жареную пищу, например, бургеры, картошку фри, шашлык, а также сладости, мучное, острую пищу.