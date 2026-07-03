Впереди у ВСУ месяцы кошмара: склады НАТО выжжены дотла, Киев парализован

«Эти удары покажут себя через неделю, месяц, три месяца. Наши удары выбивают логистику. Больше всего сегодня попало по логистическим компаниям, по их складам. В Киеве выбивали склады, где много электроники для ракет РСЗО, для беспилотников, для ПВО. Горели такие склады прекрасно», — сказал Лебедев.