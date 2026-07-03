Впереди у ВСУ месяцы кошмара: склады НАТО выжжены дотла, Киев парализован

Последствия от ударов ВС РФ в ночь на 2 июля армия Украины будет разгребать еще в течение нескольких месяцев. Было много прилетов по складским помещениям с боеприпасами и БПЛА, сообщил aif.ru координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По данным Минобороны РФ, в результате ночного удара по целям в Киеве были поражены завод «Радионикс», выпускающий системы управления для ракет «Фламинго», завод «Атлон Авиа», производящий БПЛА «Лютый», сборочное предприятие авиационной промышленности (ГП «Антонов»), транспортно-логистический центр «Чайка», где хранились БПЛА и боеприпасы, и другие объекты.
Для ударов использовались БПЛА «Герань», оперативно-тактические ракеты «Искандер-М», гиперзвуковые «Циркон» и крылатые Х-101. Эта атака была одной из самых массированных за последнее время.
«Эти удары покажут себя через неделю, месяц, три месяца. Наши удары выбивают логистику. Больше всего сегодня попало по логистическим компаниям, по их складам. В Киеве выбивали склады, где много электроники для ракет РСЗО, для беспилотников, для ПВО. Горели такие склады прекрасно», — сказал Лебедев.
Он добавил, что в Киеве под удар также попал троллейбусный парк, в котором находилась тяжелая гусеничная техника.
«Также в Снегиревке под Николаевом разбили большой ангар с беспилотниками, которые пускали на подконтрольную нам часть Херсонской области. То есть в ближайшие дни по нашим областям, которые в стороне Херсона, работать бандеровцы смогут значительно меньше», — подытожил Лебедев.