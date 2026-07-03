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В Госдуме предложили ввести систему поощрений для школьников

Чернышов предложил денежно поощрять школьников за значительный прогресс в учебе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести систему поощрений в форме единовременных выплат, образовательных сертификатов или грантов для школьников за значительный образовательный прогресс.

Обращение с соответствующим предложением к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко есть в распоряжении РИА Новости.

«Предлагаю рассмотреть возможность создания системы поощрения обучающихся общеобразовательных организаций, продемонстрировавших наибольший образовательный прогресс за определенный период обучения», — сказано в документе.

Согласно предложению, формами поощрения могут стать единовременные выплаты, образовательные сертификаты, гранты на дополнительное обучение либо иные меры поддержки, определяемые уполномоченными органами.

Вице-спикер Госдумы отметил, что действующая система поощрения в основном ориентирована на учащихся, которые уже демонстрируют высокие образовательные результаты.

«Безусловно, победители олимпиад, стобалльники и медалисты заслуживают признания и поддержки за свои достижения. Но при этом среди школьников немало ребят, чей успех выражается не в абсолютных показателях, а в значительном личном прогрессе», — отметил депутат.

По его словам, речь идет об учениках, которые благодаря дисциплине, целеустремленности и ежедневному труду смогли существенно улучшить результаты обучения, повысить успеваемость и преодолеть имеющиеся трудности в освоении учебной программы.

Такие достижения, по его мнению, сегодня практически не имеют самостоятельных механизмов признания и поощрения, но способность добиваться существенного улучшения своих показателей в обучении заслуживает не меньшего внимания, чем высокий итоговый результат.

«Поощрение таких достижений позволит дополнительно мотивировать школьников к учебе и будет способствовать формированию системы, в которой важны не только высокие показатели, но и стремление к постоянному росту, настойчивость в достижении целей и готовность последовательно улучшать собственные результаты независимо от стартового уровня подготовки», — считает Чернышов.

Парламентарий добавил, что в долгосрочной перспективе это будет способствовать воспитанию молодых людей, ориентированных на развитие, готовых активно работать и вносить весомый вклад в развитие страны.

«Реализация данной инициативы позволит повысить мотивацию школьников к обучению, расширит возможности для раскрытия потенциала детей, а также будет способствовать формированию у подрастающего поколения уважения к труду, ответственности за собственные результаты и понимания ценности личных усилий как основы будущих успехов в образовании и профессиональной деятельности», — заключил он.

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