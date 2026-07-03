В Госдуме предложили ввести систему поощрений для школьников

«Поощрение таких достижений позволит дополнительно мотивировать школьников к учебе и будет способствовать формированию системы, в которой важны не только высокие показатели, но и стремление к постоянному росту, настойчивость в достижении целей и готовность последовательно улучшать собственные результаты независимо от стартового уровня подготовки», — считает Чернышов.