Из Красноярского края в первом полугодии вывезли более 2,6 млн кубометров лесопродукции

При внутрироссийских перевозках значительная часть древесины и пиломатериалов ушла в Иркутскую область и Краснодарский край. В управлении также оформили 51,3 тыс. документов на лесопродукцию: 21,5 тыс. фитосанитарных и 29,8 тыс. карантинных сертификатов.