Из Красноярского края в первом полугодии вывезли более 2,6 млн кубометров лесопродукции

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае за первое полугодие 2026 года Россельхознадзор проконтролировал более 2,6 млн кубометров лесопродукции, предназначенной к вывозу из региона.
Около половины этого объема направили на экспорт, 99% экспортных поставок составили пиломатериалы.
Продукцию отгрузили в 16 стран. Основным покупателем стал Китай: туда поставили 1 млн кубометров пиломатериалов и 12 тыс. кубометров деловой древесины. Это 80% всего экспортного объема лесопродукции из края.
При внутрироссийских перевозках значительная часть древесины и пиломатериалов ушла в Иркутскую область и Краснодарский край. В управлении также оформили 51,3 тыс. документов на лесопродукцию: 21,5 тыс. фитосанитарных и 29,8 тыс. карантинных сертификатов.