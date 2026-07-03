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Из Красноярского края в первом полугодии вывезли более 2,6 млн кубометров лесопродукции

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае за первое полугодие 2026 года Россельхознадзор проконтролировал более 2,6 млн кубометров лесопродукции, предназначенной к вывозу из региона.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае за первое полугодие 2026 года Россельхознадзор проконтролировал более 2,6 млн кубометров лесопродукции, предназначенной к вывозу из региона.

Около половины этого объема направили на экспорт, 99% экспортных поставок составили пиломатериалы.

Продукцию отгрузили в 16 стран. Основным покупателем стал Китай: туда поставили 1 млн кубометров пиломатериалов и 12 тыс. кубометров деловой древесины. Это 80% всего экспортного объема лесопродукции из края.

При внутрироссийских перевозках значительная часть древесины и пиломатериалов ушла в Иркутскую область и Краснодарский край. В управлении также оформили 51,3 тыс. документов на лесопродукцию: 21,5 тыс. фитосанитарных и 29,8 тыс. карантинных сертификатов.