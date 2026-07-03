Португалия выбила Хорватию с ЧМ-2026 в годовщину гибели Диогу Жоты

Для 41-летнего Роналду этот гол стал первым в матчах плей-офф чемпионатов мира. Кроме того, форвард установил сразу два исторических достижения. Он провёл 26-й матч на мировых первенствах, опередив по этому показателю Лотара Маттеуса и выйдя на чистое второе место в истории. Впереди остаётся только Лионель Месси, на счету которого 29 игр. Также капитан сборной Португалии стал самым возрастным футболистом, сыгравшим в плей-офф чемпионата мира — на момент встречи ему было 41 год и 147 дней.