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Португалия выбила Хорватию с ЧМ-2026 в годовщину гибели Диогу Жоты

Сборная Португалии пробилась в ⅛ финала чемпионата мира по футболу, обыграв команду Хорватии со счётом 2:1. Матч 1/16 финала прошёл в Торонто и завершился драматичной развязкой в компенсированное время.

Источник: Life.ru

Хорваты первыми вышли вперёд благодаря голу Ивана Перишича на 53-й минуте. Спустя 15 минут Криштиану Роналду восстановил равновесие, уверенно реализовав пенальти. Победу португальцам уже на 90+4-й минуте принёс Гонсалу Рамуш.

Для 41-летнего Роналду этот гол стал первым в матчах плей-офф чемпионатов мира. Кроме того, форвард установил сразу два исторических достижения. Он провёл 26-й матч на мировых первенствах, опередив по этому показателю Лотара Маттеуса и выйдя на чистое второе место в истории. Впереди остаётся только Лионель Месси, на счету которого 29 игр. Также капитан сборной Португалии стал самым возрастным футболистом, сыгравшим в плей-офф чемпионата мира — на момент встречи ему было 41 год и 147 дней.

Матч состоялся ровно через год после гибели нападающего Диогу Жоты, который погиб в автокатастрофе 3 июля 2025 года. Перед встречей многие португальские болельщики вспоминали бывшего игрока национальной команды, а годовщина трагедии стала особым днём для португальского футбола.

В четвертьфинале португальцев ждёт принципиальное противостояние со сборной Испании, которая ранее уверенно обыграла Австрию со счётом 3:0. Матч состоится 6 июля в Арлингтоне (штат Техас, США).

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