В России появилась новая профессия, связанная с ИИ

По его словам, главным риском переориентации контента на ИИ является возможность манипуляции таким контентом: «Сейчас нейросети все чаще опираются на контент, который сами же нейросети и создали. Получается замкнутый круг, когда ИИ генерирует ответ, этот ответ превращается в статью, статья попадает в выдачу, а следующая модель уже учится на ней».