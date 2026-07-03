В России появилась новая профессия, связанная с ИИ

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Компании в России начали нанимать первых руководителей и менеджеров по продвижению в нейросетях — уже открыто более 100 таких вакансий, рассказал РИА Новости руководитель направления социальных медиа в MWS AI (входит в МТС Web Services) Алексей Макеенко.
«Российские компании начали нанимать руководителей или менеджеров по продвижению в нейросетях. В настоящий момент уже открыто более 100 таких вакансий. Главная задача такого специалиста — разработка и реализация стратегий продвижения бренда и продуктов компании в нейросетях», — сообщил он.
По словам Макеенко, под продвижением в нейросетях специалисты понимают, прежде всего, видимость бренда в ответах ИИ-поисковиков и чат-ботов — ChatGPT, Claude, Perplexity, DeepSeek, «Гигачат» и других.
В отличие от классической поисковой выдачи, где пользователь видит список ссылок и сам выбирает источник, ИИ-поиск формирует готовый ответ на основе нескольких источников и часто не показывает их пользователю напрямую.
«Поэтому для бренда важно не просто попасть в выдачу, а оказаться среди источников, на которые опирается нейросеть при формировании ответа — для этого специалисты работают над структурой контента, его цитируемостью и упоминаемостью на авторитетных площадках. Одно из направлений — подготовка отдельного контента под ответы нейросетей», — объяснил эксперт.
Макеенко также отметил, что на российском рынке уже работает как минимум 10 агентств, которые предлагают крупному бизнесу продвижение в нейросетях, причем максимальная стоимость таких услуг может доходить до 1−2 миллионов рублей в месяц.
По его словам, главным риском переориентации контента на ИИ является возможность манипуляции таким контентом: «Сейчас нейросети все чаще опираются на контент, который сами же нейросети и создали. Получается замкнутый круг, когда ИИ генерирует ответ, этот ответ превращается в статью, статья попадает в выдачу, а следующая модель уже учится на ней».