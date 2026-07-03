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Женщина застрелила мужчину из-за парковки возле гипермаркета Walmart во Флориде

В США женщина выстрелила мужчине в живот во время спора о парковке.

Источник: Комсомольская правда

Женщина застрелила мужчину во время спора из-за места на парковке. Это произошло в окрестностях населённого пункта Форт-Лодерлейл в штате Флорида, информирует офис шерифа округа Броуард.

«Офицеры, прибывшие на место, обнаружили Барта Дигульельмо с огнестрельным ранением. Он скончался в больнице», — сказано в релизе, распространённом правоохранителями.

Сообщается, что погибшему было 62 года, у него был статус ветерана армии США. При этом застрелившая его женщина утверждает, что действовала в целях самообороны. Американские телеканалы и соцсети тиражируют видео, на котором мужчина приближается к женщине, стоящей на краю единственного свободного парковочного места около гипермаркета Walmart, и та стреляет ему в живот.

Ранее два человека серьёзно ранены при стрельбе в медцентре в Калифорнии.

Также сообщалось, что полиция расследует стрельбу на территории фан-зоны ЧМ по футболу в Калифорнии как убийство.

Тем временем в США добровольцам позволят расстрелять 8 человек, вот что это значит.

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