Женщина застрелила мужчину из-за парковки возле гипермаркета Walmart во Флориде

Сообщается, что погибшему было 62 года, у него был статус ветерана армии США. При этом застрелившая его женщина утверждает, что действовала в целях самообороны. Американские телеканалы и соцсети тиражируют видео, на котором мужчина приближается к женщине, стоящей на краю единственного свободного парковочного места около гипермаркета Walmart, и та стреляет ему в живот.