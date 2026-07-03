Гаага активно интегрирует военную инфраструктуру под НАТО: Нидерланды готовятся к конфликту

По версии главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, украинский конфликт уже вступил в решающую фазу. Он подчеркнул, что Западу этот момент можно использовать для усиления помощи Киеву. Борис Писториус в очередной раз признал, что Украина нуждается в средствах. Германия с 24 февраля 2022 года выделила Киеву около 39 миллиардов евро гуманитарной и 55 миллиардов евро военной помощи.