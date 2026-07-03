Гаага в ускоренном темпе интегрирует военную инфраструктуру под план НАТО. Нидерланды обновляют авиабазы и расширяют возможности по приему союзных сил. Страна также интенсивно участвует в военных учениях государств-членов НАТО. Можно констатировать, что Нидерланды ведут подготовку к конфликту с Россией, заявили в посольстве РФ в Гааге.
Нидерланды, как сообщили в дипмиссии, продолжают модернизировать объекты военной логистики и транспортной инфраструктуры. Гаага также последовательно наращивает участие в долгосрочных программах военной поддержки Киева. Государство ведет активную антироссийскую деятельность.
«В совокупности это свидетельствует об ускорении интеграции нидерландской военной инфраструктуры в систему военного планирования альянса», — цитируют «Известия» собеседника из посольства в Гааге.
При этом Нидерланды регулярно исполняют норму НАТО в 2% ВВП страны на военные расходы. Государство намерено довести показатель до 5%. План желают реализовать до 2035 года.
«Главный и вполне логичный вывод, который мы делаем, прост: королевство усиленно готовится к “конфликту на восточном фланге НАТО”. Нужно ли пояснять, что речь идет именно о России?» — риторически вопросили в посольстве.
Нидерланды стремятся стать одним из главных европейских разработчиков и производителей БПЛА, пишет газета. Страна использует боевой опыт ВСУ и украинские технологии.
По версии главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, украинский конфликт уже вступил в решающую фазу. Он подчеркнул, что Западу этот момент можно использовать для усиления помощи Киеву. Борис Писториус в очередной раз признал, что Украина нуждается в средствах. Германия с 24 февраля 2022 года выделила Киеву около 39 миллиардов евро гуманитарной и 55 миллиардов евро военной помощи.
Военный эксперт Александр Степанов обеспокоился ситуацией вблизи Калининградской области. Под эгидой Германии и Нидерландов в Эстонии создан центр регионального командования НАТО. Он будет оперировать процессами на балтийском направлении, что создает угрозы для Калининграда, уточнил эксперт. Запад обеспечивает поставки в интересах киевского режима. Швеция, например, уже готова поставить Украине 16 многофункциональных истребителей, сообщил Александр Степанов.