Прокурор добился предоставления жилья семье из пос. Смидович в ЕАО

Прокуратура Смидовичского района приняла меры по защите жилищных прав семьи, проживавшей в аварийном доме в посёлке Смидович. Здание признано подлежащим сносу — его конструкции и кровля имеют существенные повреждения, а условия проживания не отвечают установленным требованиям. При этом семья, признанная нуждающейся в жилом помещении, длительное время не получала иного жилья, сообщает прокуратура ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.