Дмитрий Демешин оценил, как нацпроекты меняют Комсомольск-на-Амуре

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин с рабочей поездкой побывал в Комсомольске-на-Амуре. Его сопровождали члены краевого правительства и депутат Государственной Думы РФ Максим Иванов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Глава региона проинспектировали ход ремонтных работ в Комсомольском-на-Амуре государственном университете, которые реализуются по президентскому нацпроекту «Молодежь и дети».
Масштабные работы здесь планируют закончить к 1 декабря. К этому времени строители завершат капитальный ремонт девятого, восьмого, седьмого и шестого этажей общежития № 2.
А пока в аудиториях и классах учебного корпуса идет заливка полов, устройство перегородок, прокладка электросетей, ремонт санузлов. В следующем году ремонт закончится обновлением фасада здания вуза и ряда учебных аудиторий.
— Конечно, одним ремонтом дело не ограничивается. Университету нужны новое лабораторное оборудование и современная техника. Все это планируем внести в новую Народную программу, чтобы помочь университету приобрести необходимое. Это важно с точки зрения практики на ведущих предприятиях города еще во время учебы, чтобы после окончания вуза ребята смогли получить здесь работу , — подчеркнул депутат Государственной Думы от Хабаровского края Максим Иванов.
Дмитрий Демешин осмотрел центр промышленной робототехники и лабораторию авиастроения, созданных при поддержке предприятий Объединенной авиастроительной корпорации, их техническое оснащение. В них уже занимаются студенты.
Надо отдать должное компаниям, которые думают о подготовке специалистов, в частности, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, АО «Полиметалл». У этих компаний есть свои брендированные аудитории, отделку которых они берут на себя, — отметил глава региона.
Дмитрий Демешин в очередной раз подчеркнул, что Хабаровский край — регион активной и успешной молодежи, здесь создаются условия для роста студентов. В современных пространствах учиться легче и интереснее. И конечно, в крае заботятся о быте, улучшают условия в общежитиях.
Делается все, чтобы молодые люди могли строить карьеру, создавать семьи и жить здесь, в Хабаровском крае. Именно так Дмитрий Демешин системно и последовательно решает поставленную Президентом Владимиром Путиным задачу по повышению качества жизни в родном крае.
Губернатор также увидел, как идет благоустройство сквера, посвященного героям СВО. Подрядчик уже спланировал территорию, подготовил основание для площадки.
— Жители края с особым уважением относятся к подвигам наших героев, во многом поэтому сквер в память о защитниках набрал такое большое количество голосов, за его обустройство проголосовали около пяти тысяч комсомольчан — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Часть работ будет выполнена уже в этом году, оставшиеся — в следующем. Интересно, что в разработке дизайн-проекта благоустройства территории приняли участие студенты и преподаватели кафедры «Строительства и архитектуры» Комсомольского-на-Амуре госуниверситета.
— Мы обязаны сохранять память о героях специальной военной операции. Наш долг помнить тех, кто защищает Родину. Горожане пожелали видеть здесь не просто красивую зону для отдыха, а памятное место, и оно здесь будет, — отметил Дмитрий Демешин.