Дмитрий Демешин оценил, как нацпроекты меняют Комсомольск-на-Амуре

— Конечно, одним ремонтом дело не ограничивается. Университету нужны новое лабораторное оборудование и современная техника. Все это планируем внести в новую Народную программу, чтобы помочь университету приобрести необходимое. Это важно с точки зрения практики на ведущих предприятиях города еще во время учебы, чтобы после окончания вуза ребята смогли получить здесь работу , — подчеркнул депутат Государственной Думы от Хабаровского края Максим Иванов.