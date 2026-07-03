Фельдшеры смогут оказывать доврачебную наркологическую помощь, если нет врача

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Фельдшеры с 1 сентября 2026 года смогут оказывать первичную доврачебную помощь по профилю «Психиатрия-наркология», если нет врача психиатра-нарколога. Это следует из документа Минздрава РФ, с которым ознакомился ТАСС.