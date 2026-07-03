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Фельдшеры смогут оказывать доврачебную наркологическую помощь, если нет врача

Новый порядок оказания медицинской помощи по профилю «Психиатрия-наркология» вступит в силу с 1 сентября, говорится в документе Минздрава.

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Фельдшеры с 1 сентября 2026 года смогут оказывать первичную доврачебную помощь по профилю «Психиатрия-наркология», если нет врача психиатра-нарколога. Это следует из документа Минздрава РФ, с которым ознакомился ТАСС.

Новый порядок оказания медицинской помощи по профилю «Психиатрия-наркология» вступит в силу в России с 1 сентября.

«Первичная доврачебная медико-санитарная помощь при невозможности оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи в связи с отсутствием в медицинской организации врача-психиатра-нарколога оказывается фельдшером во взаимодействии с врачом-психиатром-наркологом диспансерного отделения наркологического диспансера (наркологической больницы)», — говорится в сообщении.