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На Российской орбитальной станции могут изучить влияние радиации на лекарства

Федеральное медико-биологическое агентство также предложило проект по оценке сохранности свойств терапевтических стволовых клеток, которые подвергли заморозке, для возможного применения у космонавтов.

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России предложило реализовать на Российской орбитальной станции (РОС) несколько космических экспериментов, в числе которых исследование влияния радиации на эффективность лекарственных препаратов. Об этом ТАСС сообщили в ФМБА.

«Ведущими подведомственными организациями ФМБА России инициировано несколько космических экспериментов (целевых работ), координацией которых занимается Центр космической медицины и биологии ФМБА России. Работы направлены на исследование воздействия факторов космического полета на различные биологические объекты. Четыре предложенных проекта уже включены в план целевых работ на борту РОС», — рассказали в агентстве.

Так, в числе предложенных проектов находятся оценка сохранности свойств терапевтических стволовых клеток, которые подвергли заморозке, для возможного применения у космонавтов, изучение изменений в системах органов человека и влияния радиации на эффективность лекарственных средств. Кроме того, агентством были предложены эксперименты по совершенствованию методов изучения космического излучения, разработке мер по обеззараживанию поверхностей приборов, а также исследованию влияния радиации и микрогравитации на модификации активности генов.