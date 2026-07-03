На Российской орбитальной станции могут изучить влияние радиации на лекарства

Так, в числе предложенных проектов находятся оценка сохранности свойств терапевтических стволовых клеток, которые подвергли заморозке, для возможного применения у космонавтов, изучение изменений в системах органов человека и влияния радиации на эффективность лекарственных средств. Кроме того, агентством были предложены эксперименты по совершенствованию методов изучения космического излучения, разработке мер по обеззараживанию поверхностей приборов, а также исследованию влияния радиации и микрогравитации на модификации активности генов.