Какой церковный праздник отмечают 3 июля

3 июля 2026 год, пятница, попадает на период Петрова поста. Кроме того, это традиционный постный день для православных, поэтому ограничения в еде более строгие, чем в другие дни Петрова поста. 3 июля 2026 года церковь прославляет ряд подвижников веры, праведников, чья жизнь стала примером для поколений верующих. Кроме того, празднуется перенесение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского (1630). В календаре церковных праздников 3 июля отмечено как день Моденской (Косинской) иконы Божией Матери. Святые дня Святые, которых 3 июля прославляют в православной церкви: • Священномученик Мефодий, епископ Патарский (312). Прославился кротостью характера и твердостью в защите православия от ересей, особенно учения Оригена. Оставил после себя богословское наследие: полемические труды против язычества и ересей, толкования Библии и нравственные наставления. Принял мученическую смерть. • Благоверный князь Глеб Владимирский (сын св. Андрея Боголюбского) (1175). С юности вел строгую подвижническую жизнь, проводя время в непрестанной молитве, посте и делах милосердия. После ранней кончины (19 лет) — его нетленное тело стало источником чудес и исцелений для верующих. • Мученики Инна, Пинна и Римма (I-II). Приняли мученическую кончину за исповедание веры в Христа. • Святые мученики Аристоклий пресвитер, Димитриан и Афанасий пострадали за Христову веру в гонение императора Максимиана Галерия (305−311). • Святитель Левкий, епископ Врунтисиопольский (V). Александрийский подвижник, воспитанный в обители святого Ермия. В 25 лет он стал игуменом и получил дар чудотворений. За свою жизнь святитель обратил ко Христу тысячи людей. Его мощи прославились чудесами. • Святитель Мина, епископ Полоцкий (1116). Один из первых русских архиереев. Свой духовный путь начал в Киево-Печерском монастыре. Был рукоположен во епископа Полоцкого, став продолжателем дела христианского просвещения Руси после её Крещения. • Праведный Николай Кавасила (ок. 1397) (Эллад.). Византийский богослов и церковный иерарх. Получив образование в Константинополе, занимал должность сакеллария Константинопольской Церкви. Был приближенным императора Иоанна Кантакузина и активно участвовал как в государственных делах империи, так и в её церковной жизни. На Влахернском соборе 1351 года стал главным защитником православного учения об исихазме. Оставил значительное литературное наследие, самым известным из которого является «Изъяснение Божественной литургии». • Святитель Николай исповедник, пресвитер (1933). События дня 3 июля празднуется перенесение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского (1630). Первый архиепископ Казанский, родом из радонежских дворян. В юности он два года провел в заключении по ложному обвинению, после чего принял постриг в Иосифо-Волоколамском монастыре. В 1555 году был рукоположен на новоучрежденную Казанскую кафедру. Там святитель основал два миссионерских монастыря, построил Благовещенский собор и обратил ко Христу многих мусульман. 3 июля — день Моденской (Косинской) иконы Божией Матери. На иконе Пресвятая Богородица представлена стоящей с Божественным Младенцем на левой руке. Спаситель обращен ликом к верующим: правой рукой он благословляет, а в левой держит свиток. Этот чудотворный образ прославился множеством исцелений и благодатных знамений.