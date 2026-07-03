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Футболисты сборной Португалии почтили память Жоты после победы над хорватами

Бывший игрок национальной команды погиб ровно год назад.

ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. Игроки сборной Португалии почтили память бывшего футболиста национальной команды Диогу Жоты после матча 1/16 финала чемпионата мира против хорватов.

Португальцы одержали победу со счетом 2:1 и вышли в ⅛ финала мирового первенства. Перед началом матча во время исполнения гимна Португалии на табло появилось фото Жоты, который погиб в автокатастрофе ровно год назад. После окончания встречи футболисты португальской сборной выстроились с футболкой с 21-м номером, под которым бывший нападающий «Ливерпуля» выступал в национальной команде.

В ⅛ финала чемпионата мира сборная Португалии сыграет с командой Испании. Турнир завершится 19 июля.