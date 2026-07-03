Аналитики подсчитали, сколько денег тратят россияне на подготовку собак к лету

Также владельцы чаще покупали шлейки и рулетки. Средний чек на шлейки составил 400 рублей, а число покупок выросло на 55%. Рулетки в среднем стоили 1372 рубля, спрос на них увеличился на 34%. При этом на игрушках владельцы стали экономить. Средний чек на них вырос до 349 рублей, но число покупок сократилось на 2%. Спрос на мячики снизился на 15%, а на косточки — на 4%.