Аналитики подсчитали, сколько денег тратят россияне на подготовку собак к лету

Подготовка собаки к летнему сезону в 2026 году в среднем обходится владельцам в 15−18 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование аналитического центра «Чек Индекс».
В эту сумму входят визиты в ветклиники, покупка зоотоваров, груминг и другие сезонные расходы. По данным аналитиков, сильнее всего выросли траты на ветеринарные услуги. С 1 по 15 июня оборот ветклиник увеличился на 57% по сравнению с прошлым годом, а число визитов — на 39%. Средний чек достиг 8310 рублей.
Онлайн-магазины зоотоваров также показали рост. Их оборот увеличился на 41%, количество покупок — на 7%. Средний чек составил 6972 рубля. Стрижка собак в среднем подорожала на 19% и достигла 2500 рублей. При этом число визитов к грумерам выросло на 10%. Стрижка когтей стала дороже на 5%, до 461 рубля, но спрос на эту услугу снизился на 6%.
Также владельцы чаще покупали шлейки и рулетки. Средний чек на шлейки составил 400 рублей, а число покупок выросло на 55%. Рулетки в среднем стоили 1372 рубля, спрос на них увеличился на 34%. При этом на игрушках владельцы стали экономить. Средний чек на них вырос до 349 рублей, но число покупок сократилось на 2%. Спрос на мячики снизился на 15%, а на косточки — на 4%.