Обречена главная крепость ВСУ: боевикам грозят огромные потери у Доброполья

«Пока говорить о том, что у ВСУ сыплется фронт, еще рано. Но острая нехватка личного состава, которая сейчас наблюдается у Доброполья, как раз приводит к тому, что противник будет вынужден отступать и нести при этом огромные потери. При этом отступать придется неорганизованно. Они стараются держаться за каждый кусочек, при этом не давая отступать своему личному составу. В итоге это всегда превращается в неорганизованное бегство, при котором противник теряет еще больше боевиков», — пояснил эксперт.