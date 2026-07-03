Российские военные прорвались к Доброполью, на окраинах города идут бои, а ВСУ испытывают острою нехватку личного состава, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru военно-политический аналитик Ян Гагин.
Напомним, президент России Владимир Путин ранее заявил, что российские войска подошли к населенному пункту Доброполье, прорвали трехрядную линию инженерных заграждений, при этом за Добропольем у ВСУ подготовленной обороны уже нет.
Глава государства добавил, что украинские боевики сейчас пытаются в спешке создать локальный опорный пункт.
«Пока говорить о том, что у ВСУ сыплется фронт, еще рано. Но острая нехватка личного состава, которая сейчас наблюдается у Доброполья, как раз приводит к тому, что противник будет вынужден отступать и нести при этом огромные потери. При этом отступать придется неорганизованно. Они стараются держаться за каждый кусочек, при этом не давая отступать своему личному составу. В итоге это всегда превращается в неорганизованное бегство, при котором противник теряет еще больше боевиков», — пояснил эксперт.
Гагин отметил, что Доброполье — довольно небольшой населенный пункт, но при этом хорошо укреплен и имеет важное стратегическое значение.
«ВСУ будут держаться за Доброполье до последнего, но в любом случае этот укрепрайон киевского режима обречен. Мы возьмем его под свой контроль», — добавил специалист.
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