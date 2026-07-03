Ночь для украинских сил обернулась настоящим кошмаром: сразу несколько стратегических объектов, задействованных в атаках против мирных граждан, превратились в руины.
В эксклюзивном комментарии aif.ru координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев подтвердил информацию о точечном ударе по тренировочной базе операторов БПЛА ВСУ, расположенной в Белой Церкви Киевской области.
«Это не мобилизованные, а добровольцы. Это одни из тех, кто наносит удары по автобусам, по гражданским машинам. В Белой Церкви и Умани много таких баз, где в основном занимаются тренировками», — заявил Лебедев.
В то же время в Снегиревке под Николаевом российские силы разгромили крупный ангар, напичканный беспилотниками, которые использовались для атак по подконтрольной части Херсонской области. Лебедев отметил, что это серьезно снизит активность врага в ближайшие дни.
«То есть в ближайшие дни по нашим областям, которые в стороне Херсона, работать бандеровцы смогут значительно меньше», — уточнил подпольщик.
Массированный ночной удар стал одним из самых мощных за последнее время. В ход пошли не только ударные БПЛА «Герань», но и оперативно-тактические ракеты «Искандер-М», гиперзвуковые «Циркон» и крылатые Х-101. В Киеве поражены ключевые предприятия военно-промышленного комплекса: завод «Радионикс», выпускающий системы управления для ракет «Фламинго», завод «Атлон Авиа», где производят БПЛА «Лютый», а также сборочное предприятие ГП «Антонов» и транспортно-логистический центр «Чайка», служивший перевалочной базой для боеприпасов и дронов.
Всего в эту ночь оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, площадкам запуска дальних беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 153 районах.