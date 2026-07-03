Дня семьи, любви и верности: как отметят красноярцы

Теперь творческое пространство «Правобережный Арбат» открыто для жителей города каждый вторник и четверг. По вторникам будут проходить мероприятия на детскую тематику, по четвергам жителей города приглашают посетить локацию «Свободный микрофон», где все желающие смогут спеть свою любимую песню и проявить себя.