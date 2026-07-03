Дня семьи, любви и верности: как отметят красноярцы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 2 июля, в преддверии Дня семьи, любви и верности, в Красноярске состоялось открытие семейного творческого пространства «Правобережный Арбат» в сквере «Юбилейный» Ленинского района.
В сквере прошли мастер-классы, выставки местных художников и концерты, посвященные Дню семьи, любви и верности.
Посетители мероприятия приняли участие в творческих мастер-классах по плетению из бумажной лозы, росписи пряников и керамики, созданию закладки для книги, украшений для дома и рисованию. Также, организаторы мероприятия продемонстрировали работы местных художников и дизайнеров.
В 18:00 часов состоялся концерт с участием вокалистов города.
Все участники мастер-классов получили жетоны, которые 29 августа можно обменять на призы на фестивале «Летний кипиш».
Теперь творческое пространство «Правобережный Арбат» открыто для жителей города каждый вторник и четверг. По вторникам будут проходить мероприятия на детскую тематику, по четвергам жителей города приглашают посетить локацию «Свободный микрофон», где все желающие смогут спеть свою любимую песню и проявить себя.
Традиционно День семьи, любви и верности отмечают 8 июля, в честь праздника в Красноярске пройдут и другие мероприятия.
Так, 4 июля на Острове Татышев состоится фестиваль семейного творчества «Ближе». В этот же день в 16:00 часов в Сквере им Г. В. Юдина откроется семейная аллея, творческие и интерактивные площадки и состоится шоу мыльных пузырей.
В сам праздник 8 июля в 11:00 часов в музее-усадьбе В. И. Сурикова будут проходить творческие и семейные мастер-класс. В 18:00 часов состоится концерт в Сквере у Дворца Труда и Согласия.
Праздник «Ромашка на берегах Енисея» в течение всего дня будет принимать гостей в культурно-историческом центре «Успенский». Также вечером в малом концертном зале пройдет праздничный концерт Красноярского филармонического русского оркестра им. А. Ю. Бардина.
Масштабная программа запланирована краевым краеведческим музеем, которая будет идти 8 и 9 июля в самом музее и его филиалах.
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