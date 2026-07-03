Чукотка возглавила рейтинг регионов, где средняя зарплата превышает 200 тысяч рублей

Жители трех российских регионов в апреле получали зарплаты более 200 тысяч рублей. Информация об этом следует из данных статистики.
Самый высокий показатель зафиксировали на Чукотке — около 251 тысячи рублей. При этом за год он увеличился на 12,1 процента.
В Ямало-Ненецком автономном округе жители в среднем получали 211,4 тысячи рублей, а в Магаданской области — 204,7 тысячи рублей.
Среднемесячная зарплата работников рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и с высокими зарплатами, передает РИА Новости.
Ненецкий (НАО) и Ямало-Ненецкий автономные округа (ЯНАО) лидируют в рейтинге регионов России по доходам населения. При этом замыкают список Тува и Ингушетия.
Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова в беседе с «Вечерней Москвой» также рассказала, что в среднем жители Москвы и Московской области тратят около 89 тысяч рублей в месяц.
Глава группы трудовых отношений и кадровых систем Level Group Юлия Исакова, в свою очередь, поделилась, что трудовое законодательство не ограничивает время суток для зачисления зарплаты.