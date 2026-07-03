Два «земских тренера» начали работать в Большемуртинской спортивной школе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае продолжается реализация федеральной программы «Земский тренер». Еще двое молодых специалистов приступили к работе в Большемуртинской спортивной школе.
Новыми сотрудниками стали выпускники Красноярского колледжа олимпийского резерва Елизавета Ордынская и Денис Лаврентьев.
Денис занял должность тренера-преподавателя по футболу — под его руководством будут проходить тренировки детско-юношеских команд, а также их подготовка к соревнованиям.
Елизавета в должности инструктора по спорту набирает детей в группу по легкой атлетике. В перспективе девушка хочет организовать занятия по бальным танцам, а также развивать инклюзивные спортивные практики для детей, имеющих ограничения по здоровью.
Для новых тренеров по программе предусмотрены меры поддержки, отмечает пресс-служба крайспорта. Они уже получили «подъемные» мотивационные выплаты и обустраиваются на новом месте жительства.
Напомним, что специалисты отрасли, обладающие необходимой квалификацией, могут присоединиться к программе до 1 сентября. За участие полагается единовременная выплата в 1 млн рублей. В Красноярском крае сейчас требуются тренеры по хоккею, боксу, лыжным гонкам, биатлону, фигурному катанию на коньках, футболу, волейболу, баскетболу, борьбе.