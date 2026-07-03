Ночная охота в Константиновке: боевики ВСУ умирают, пытаясь вырваться

Отрезанные от снабжения украинские солдаты в Константиновке все чаще предпринимают попытки покинуть город пешком в темное время суток, надеясь на плохую видимость для операторов беспилотников. Однако эти попытки заканчиваются для них фатально, рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru военный корреспондент Павел Кукушкин, побывавший на константиновском направлении.
«Дорога, которая ведёт на север, — это единственная трасса, идущая через Дружковку до Краматорска. Участок от Алексеево-Дружковки до Константиновки находится под нашим полным огневым контролем. Бронетехнике там проехать нереально. Пешие группы пытаются выходить из города под покровом ночи, в основном по “серому”, либо в утренних или вечерних сумерках, когда у наших операторов БПЛА наименьшая степень видимости. Но их всё равно вычисляют и наносят по ним удары», — отметил Кукушкин.
По словам военкора, ситуация для ВСУ в городе настолько критическая, что термин «гарнизон» уже не применим к раздробленным частям, разбросанным по разным районам. А использование бойцами ВСУ сумерек для прорыва является жестом отчаяния, так как надежда на деблокаду извне отсутствует полностью.
Российские подразделения контролируют местность как с воздуха, так и с земли, оставляя окруженным лишь выбор между гибелью и пленом.
«По сути, оставшийся в Константиновке противник обречен», — резюмировал Кукушкин.
Как сообщили в Минобороны, российские военные завершают зачистку Константиновки. В городе продолжаются активные наступательные действия на всех направлениях, в юго-западной части идёт уничтожение разрозненных групп противника. Потери ВСУ за сутки составили до 80 человек. В Красном Лимане штурмовые подразделения также продолжают продвижение в западном направлении, овладевая опорными пунктами и зданиями.