Ночная охота в Константиновке: боевики ВСУ умирают, пытаясь вырваться

«Дорога, которая ведёт на север, — это единственная трасса, идущая через Дружковку до Краматорска. Участок от Алексеево-Дружковки до Константиновки находится под нашим полным огневым контролем. Бронетехнике там проехать нереально. Пешие группы пытаются выходить из города под покровом ночи, в основном по “серому”, либо в утренних или вечерних сумерках, когда у наших операторов БПЛА наименьшая степень видимости. Но их всё равно вычисляют и наносят по ним удары», — отметил Кукушкин.