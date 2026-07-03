Приближается крах ВСУ в Константиновке: главная новость СВО 3 июля

Ситуация для украинских формирований в Константиновке приближается к фатальной развязке. Разрозненные группы ВСУ заблокированы в разных частях города, их попытки вырваться из огневого мешка пресекаются, а снабжение полностью нарушено. Об этом в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал военный корреспондент Павел Кукушкин, лично побывавший на константиновском направлении.
По словам военкора, говорить о гарнизоне как о единой боевой единице больше не приходится. Счет украинских солдат в городе стремительно сокращается из-за ударов артиллерии, дронов и авиации.
«На данный момент в Константиновке присутствуют разрозненные группы противника в разных частях города: в юго-западной, в центральной и в северо-восточной. Все они блокированы, связи с большой землей у них нет, прорваться к ним противник не может. Накануне 28-я отдельная механизированная бригада ВСУ предприняла попытку прорваться при помощи танков — не получилось. Два танка было уничтожено, пехота рассеяна и частично тоже уничтожена», — рассказал Кукушкин.
Единственная дорога на Краматорск через Алексеево-Дружковку находится под полным огневым контролем российских сил. Бронетехнике там не пройти. Отчаявшиеся украинские военные пытаются выходить пешком в сумерках, но такие манёвры заканчиваются для них фатально.
«Пешие группы пытаются выходить из города в основном по-серому, в утренних или вечерних сумерках, когда у наших операторов БПЛА наименьшая степень видимости. Но их всё равно вычисляют и наносят по ним удары. По сути, оставшийся в Константиновке противник обречен», — сказал Кукушкин, отметив, что снабжение гарнизона пытаются поддерживать лишь дронами типа «Баба-Яга», но и эти вылеты часто пресекаются.
На фоне краха обороны всё чаще фиксируются случаи сдачи в плен. Кукушкин подчеркнул, что массовая сдача начинается тогда, когда солдаты осознают безвыходность ситуации и лживость обещаний своего командования.
«Сдача в плен — это уже некая классика. Начинается тогда, когда противник понимает, что он находится в безвыходной ситуации. А понимание это приходит к ним достаточно поздно, поскольку командование их до самого последнего момента кормит откровенным враньем: что они находятся не в окружении, что к ним придет подмога, чтобы они держались. Как в старом фильме: “Держитесь, Запад нам поможет!”» — прокомментировал ситуацию Кукушкин.
Военкор добавил, что динамика сдачи напрямую зависит от расхода боекомплекта.
«Как только они понимают, что ситуация безвыходная, а тем более, если заканчивается БК, они принимают решение сдаваться», — подытожил военкор.
Как сообщили в Минобороны, российские военные завершают зачистку Константиновки. В городе продолжаются активные наступательные действия на всех направлениях, в юго-западной части идёт уничтожение разрозненных групп противника. Потери ВСУ за сутки составили до 80 человек. В Красном Лимане штурмовые подразделения также продолжают продвижение в западном направлении, овладевая опорными пунктами и зданиями.