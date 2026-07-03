Приближается крах ВСУ в Константиновке: главная новость СВО 3 июля

«Сдача в плен — это уже некая классика. Начинается тогда, когда противник понимает, что он находится в безвыходной ситуации. А понимание это приходит к ним достаточно поздно, поскольку командование их до самого последнего момента кормит откровенным враньем: что они находятся не в окружении, что к ним придет подмога, чтобы они держались. Как в старом фильме: “Держитесь, Запад нам поможет!”» — прокомментировал ситуацию Кукушкин.