В ГД внесут законопроект о «бабушкиной зарплате» за уход за внуками

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов внесет законопроект о «бабушкиной зарплате» — ежемесячной выплате для бабушек и дедушек, воспитывающих ребенка до трех лет. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.
Проектом базового закона предлагается ввести ежемесячную выплату для бабушек и дедушек, которые занимаются уходом за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Размер выплаты предлагается установить на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ) по региону. «При этом мать или отец не должен находиться в отпуске по уходу за ребенком, а сам ребенок — находиться на полном государственном обеспечении», — пояснил Миронов ТАСС.
Также предлагается ввести ежемесячную социальную выплату в размере МРОТ безработным родителям в связи с рождением и воспитанием ребенка до трех лет.
«В рамках действующего законодательства пособие по безработице выплачивается всего 3−6 месяцев. Но за такие сроки найти подходящую работу сложно, и поэтому семьи с детьми рискуют совсем остаться без денег», — отметил депутат.