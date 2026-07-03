В ГД внесут законопроект о «бабушкиной зарплате» за уход за внуками

Проектом базового закона предлагается ввести ежемесячную выплату для бабушек и дедушек, которые занимаются уходом за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Размер выплаты предлагается установить на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ) по региону. «При этом мать или отец не должен находиться в отпуске по уходу за ребенком, а сам ребенок — находиться на полном государственном обеспечении», — пояснил Миронов ТАСС.