В Зеленогорске 11-летний мальчик попал под машину во дворе жилого дома

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Зеленогорске сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал ребенок.
Авария произошла во дворе дома № 2 на улице Энергетиков. 54-летний водитель автомобиля Toyota ехал по территории, когда из-за припаркованного автомобиля неожиданно выбежал 11-летний мальчик. Ребенок получил травмы.
«Уважаемые родители! Ежедневно объясняйте детям, что нельзя выбегать на дорогу. Из-за дома, стоящего автомобиля, кустов может неожиданно выехать транспортное средство. Для перехода дороги нужно выбрать такое место, где проезжая часть просматривается в оба направления. Чтобы перейти дорогу, нужно осторожно выглянуть из-за помехи, убедиться, что опасности нет, и только тогда переходить дорогу», — наставляют в Госавтоинспекции.
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