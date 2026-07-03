В Зеленогорске 11-летний мальчик попал под машину во дворе жилого дома

«Уважаемые родители! Ежедневно объясняйте детям, что нельзя выбегать на дорогу. Из-за дома, стоящего автомобиля, кустов может неожиданно выехать транспортное средство. Для перехода дороги нужно выбрать такое место, где проезжая часть просматривается в оба направления. Чтобы перейти дорогу, нужно осторожно выглянуть из-за помехи, убедиться, что опасности нет, и только тогда переходить дорогу», — наставляют в Госавтоинспекции.