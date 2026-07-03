Эксперт назвал средний размер пенсии журналистов в России

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Средний размер пенсии журналистов в России составляет от 33 до 37 тысяч рублей в месяц, сообщил РИА Новости профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
«Журналисты крупных федеральных и столичных изданий с доходом около 100 тысяч рублей могут получать пенсию в размере 33−37 тысяч рублей в месяц», — сказал эксперт.
Он уточнил, что редакторы и руководители СМИ в Москве с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц могут рассчитывать на пенсию 39−43 тысячи рублей. Журналисты в районах Крайнего Севера при высоких доходах и северном стаже имеют право на пенсию в 42−47 тысяч рублей. Региональные журналисты со стабильной зарплатой около 45 тысяч рублей могут получать пенсию 21−24 тысячи рублей, добавил собеседник агентства.
Максимальный размер пенсии журналистов, по словам эксперта, может достигать 65 тысяч рублей в месяц при наличии звания заслуженного журналиста РФ, длительного стажа и региональных доплат, включая надбавки для обладателей этого звания.
«Уровень пенсионного обеспечения журналистов зависит от официальной зарплаты, стажа работы и накопленных пенсионных баллов, а также от региона работы и наличия дополнительных льгот», — добавил профессор.
Сафонов также напомнил, что журналисты выходят на пенсию на общих основаниях: в 2026 году пенсионный возраст составляет 59 лет для женщин и 64 года для мужчин при минимальных требованиях 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов.