Эксперт назвал средний размер пенсии журналистов в России

Он уточнил, что редакторы и руководители СМИ в Москве с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц могут рассчитывать на пенсию 39−43 тысячи рублей. Журналисты в районах Крайнего Севера при высоких доходах и северном стаже имеют право на пенсию в 42−47 тысяч рублей. Региональные журналисты со стабильной зарплатой около 45 тысяч рублей могут получать пенсию 21−24 тысячи рублей, добавил собеседник агентства.