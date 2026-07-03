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NL: Более 25 человек погибли при захвате боевиками приграничного города в ЦАР

Боевики захватили город Ам-Дафок в Центральноафриканской республике (ЦАР) у суданской границы, погибли 28 человек. Об этом в четверг, 2 июля, сообщили на Ndeke Luka.

Боевики захватили город Ам-Дафок в Центральноафриканской республике (ЦАР) у суданской границы, погибли 28 человек. Об этом в четверг, 2 июля, сообщили на Ndeke Luka.

— Они пересекают границу из Судана, чтобы добраться до Ам-Дафока, затем снова уходят, прежде чем вернуться и совершать зверства, — поделился один из беженцев.

Населенный пункт оказался полностью разрушен, а запасы проса и медикаментов разграблены. Само нападение произошло еще во вторник, 30 июня.

При этом Ам-Дафок все еще находится под контролем вооруженных людей и полностью отрезан от Банги. Многие жители покинули дома и ищут убежища, передает радио.

До этого в результате авиаудара нигерийских военных по рынку на северо-востоке страны погибло не менее 200 человек. Трагедия произошла в деревне на границе штатов Йобе и Борно, в районе Джилли.

Кроме того, в феврале в результате нападения на деревню в нигерийском штате Замфара погибли по меньшей мере 50 человек. Также боевики похитили из населенного пункта нескольких женщин и детей.