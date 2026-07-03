Минобрнауки вводит в вузах обязательный курс «Русский язык как государственный»

Ранее Life.ru писал, что в российских школах уже готовятся к поэтапному внедрению нового обязательного предмета — «Духовно-нравственная культура России». По словам министра просвещения Сергея Кравцова, дисциплина начнёт появляться в расписании со второго полугодия следующего учебного года и будет постепенно расширяться на старшие классы. В рамках курса школьникам планируют рассказывать о государственных и культурных деятелях, а также формировать ценностные ориентиры на конкретных исторических примерах.