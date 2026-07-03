Безопасности детей на воде в Хабаровском крае уделяют особое внимание

В Хабаровском крае спасатели совместно с органами власти усиленно продолжают патрулировать места, где могут стихийно купаться жители. Профилактическая работа направлена на безопасность граждан и гостей региона во время летнего отдыха, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Статистика с начала лета наглядно показывает масштаб этой заботы: на водоемах края установлено уже 164 знака безопасности, проведено 233 патруля, а жителям и гостям вручено более 1,5 тысяч памяток. В этой работе задействовано свыше 300 специалистов», — говорится в сообщении.
На этой неделе уже традиционно представители комитета правительства края по гражданской защите и краевые спасатели провели рейд по центральной набережной и другим пляжам города, лично убедившись, что люди осведомлены о том, как сделать свой отдых безопасным. А в выходные рейды будут проводится непосредственно по Амуру и его протокам с воды.
«Ежедневные рейды по акваториям края, сотни бесед и тысячи памяток в руках отдыхающих служат одной простой и понятной цели — предупредить несчастный случай до того, как он может произойти. Главное внимание уделяется необорудованным, “диким” пляжам, где отсутствует инфраструктура безопасности и где купание сопряжено с наибольшим риском. Именно там спасатели и сотрудники комитета по гражданской защите в выходные и праздничные дни напоминают простые правила, способные спасти жизнь», — поделился начальник отдела предупреждения ЧС профильного комитета Александр Курбала.
Он напомнил, что нарушение требований знаков «Купаться запрещено» или «Нырять в воду с берега запрещено» влечет штраф от четырех до пяти тысяч рублей. Особое внимание спасатели уделяют защите детей: родителям настоятельно напоминают о необходимости надевать спасательные жилеты на малышей в возрасте до семи лет.
«В ходе рейдов мы подробно рассказываем гражданам о требованиях безопасности и правилах поведения на воде. Наша задача — не наказать, а уберечь. Мы напоминаем родителям о спасательных жилетах для детей до семи лет, ведь секунды, потраченные на экипировку, спасают жизни», — пояснил Александр Курбала.
Профилактические рейды и беседы будут продолжаться в течение всего летнего сезона.