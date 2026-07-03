Безопасности детей на воде в Хабаровском крае уделяют особое внимание

«Ежедневные рейды по акваториям края, сотни бесед и тысячи памяток в руках отдыхающих служат одной простой и понятной цели — предупредить несчастный случай до того, как он может произойти. Главное внимание уделяется необорудованным, “диким” пляжам, где отсутствует инфраструктура безопасности и где купание сопряжено с наибольшим риском. Именно там спасатели и сотрудники комитета по гражданской защите в выходные и праздничные дни напоминают простые правила, способные спасти жизнь», — поделился начальник отдела предупреждения ЧС профильного комитета Александр Курбала.