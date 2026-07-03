Втянуть новую страну: раскрыт план Киева по атаке автобуса «Анапа — Минск»

Как сообщалось, в Брянской области 2 июля под удар украинского беспилотника попал пассажирский автобус из Белоруссии. В транспортном средстве находились 19 пассажиров. Трое из них пострадали: двое водителей, они в тяжелом состоянии в больнице, а также один пассажир. Автобус следовал по маршруту Минск — Гомель — Анапа. Он подвергся атаке в районе поселка Красная Гора, когда находился на автостоянке.