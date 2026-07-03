Втянуть новую страну: раскрыт план Киева по атаке автобуса «Анапа — Минск»

Главная цель атаки украинских формирований на белорусский гражданский автобус — вынудить Минск на ответные военные действия, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в эксклюзивной беседе с aif.ru.
Как сообщалось, в Брянской области 2 июля под удар украинского беспилотника попал пассажирский автобус из Белоруссии. В транспортном средстве находились 19 пассажиров. Трое из них пострадали: двое водителей, они в тяжелом состоянии в больнице, а также один пассажир. Автобус следовал по маршруту Минск — Гомель — Анапа. Он подвергся атаке в районе поселка Красная Гора, когда находился на автостоянке.
По мнению Матвийчука, Киев намеренно обостряет обстановку в преддверии саммита НАТО. Анализируя инцидент, эксперт назвал его провокацией, призванной втянуть Беларусь в боевые действия.
«Это игра, попытка добиться ответа, чтобы Беларусь ответила хотя бы выстрелом. Если Беларусь ответит, у Зеленского есть все шансы на саммите НАТО представить документ о том, что Беларусь напала на Украину, и в связи с этим потребовать увеличить военную помощь», — заявил Анатолий Матвийчук.
Эксперт также подчеркнул, что речь, скорее всего, идёт не просто о втягивании Минска в конфликт, а о гораздо более опасной стратегии.
«Посредством Беларуси Зеленский хочет втянуть в войну НАТО, — обозначил полковник. — Киеву нужен любой формальный повод, чтобы объявить Беларусь участником боевых действий и запросить у западных союзников прямой интервенции или наращивания арсеналов».
Ранее Матвийчук сообщил, откуда ВСУ атаковали автобус «Анапа — Минск» 2 июля.
Отметим, что это уже вторая атака БПЛА на автобус из Белоруссии. Так, 17 июня дрон нанес удар по автобусу с детской футбольной командой, ехавшей через Брянскую область на отдых из Гомеля в Геленджик. Пострадали восемь человек, среди которых шесть детей. Жертвой атаки стала беременная жена тренера команды, сопровождавшая школьников.