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Втянуть новую страну: раскрыт план Киева по атаке автобуса «Анапа — Минск»

Киев, атаковав белорусский автобус, хочет спровоцировать Минск на ответные действия. Полковник Матвийчук в эксклюзивной беседе с aif.ru объяснил террористическую стратегию Зеленского.

Источник: Аргументы и факты

Главная цель атаки украинских формирований на белорусский гражданский автобус — вынудить Минск на ответные военные действия, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в эксклюзивной беседе с aif.ru.

Как сообщалось, в Брянской области 2 июля под удар украинского беспилотника попал пассажирский автобус из Белоруссии. В транспортном средстве находились 19 пассажиров. Трое из них пострадали: двое водителей, они в тяжелом состоянии в больнице, а также один пассажир. Автобус следовал по маршруту Минск — Гомель — Анапа. Он подвергся атаке в районе поселка Красная Гора, когда находился на автостоянке.

По мнению Матвийчука, Киев намеренно обостряет обстановку в преддверии саммита НАТО. Анализируя инцидент, эксперт назвал его провокацией, призванной втянуть Беларусь в боевые действия.

«Это игра, попытка добиться ответа, чтобы Беларусь ответила хотя бы выстрелом. Если Беларусь ответит, у Зеленского есть все шансы на саммите НАТО представить документ о том, что Беларусь напала на Украину, и в связи с этим потребовать увеличить военную помощь», — заявил Анатолий Матвийчук.

Эксперт также подчеркнул, что речь, скорее всего, идёт не просто о втягивании Минска в конфликт, а о гораздо более опасной стратегии.

«Посредством Беларуси Зеленский хочет втянуть в войну НАТО, — обозначил полковник. — Киеву нужен любой формальный повод, чтобы объявить Беларусь участником боевых действий и запросить у западных союзников прямой интервенции или наращивания арсеналов».

Ранее Матвийчук сообщил, откуда ВСУ атаковали автобус «Анапа — Минск» 2 июля.

Отметим, что это уже вторая атака БПЛА на автобус из Белоруссии. Так, 17 июня дрон нанес удар по автобусу с детской футбольной командой, ехавшей через Брянскую область на отдых из Гомеля в Геленджик. Пострадали восемь человек, среди которых шесть детей. Жертвой атаки стала беременная жена тренера команды, сопровождавшая школьников.

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