В Японии медведь вышел на рельсы и остановил скоростные поезда

В Японии медведь вышел на рельсы перед скоростным поездом, состав сбил животное, информирует The Japan News.
В результате было приостановлено железнодорожное сообщение.
По данным издания, инцидент случился на участке между станциями Вада и Уго-Сакаи. Поезд следовал из Акиты в Токио.
Машинист применил экстренное торможение, никто из 200 пассажиров не пострадал.
Напомним, во Владивосток по Амурскому заливу прилыл медведь. Он преодолел около десяти километров. Медведя заметили в яхт-клубе в районе Эгершельда.
По данным администрации Приморского края, медведя, приплывшего во Владивосток после осмотра вернули в тайгу. Власти подчеркнули, что он был возвращён в естественную среду обитания.