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В Японии медведь вышел на рельсы и остановил скоростные поезда

В Японии медведь вышел на рельсы перед скоростным поездом, железнодорожное сообщение было приостановлено, информирует The Japan News.

Источник: Аргументы и факты

В Японии медведь вышел на рельсы перед скоростным поездом, состав сбил животное, информирует The Japan News.

В результате было приостановлено железнодорожное сообщение.

По данным издания, инцидент случился на участке между станциями Вада и Уго-Сакаи. Поезд следовал из Акиты в Токио.

Машинист применил экстренное торможение, никто из 200 пассажиров не пострадал.

Напомним, во Владивосток по Амурскому заливу прилыл медведь. Он преодолел около десяти километров. Медведя заметили в яхт-клубе в районе Эгершельда.

По данным администрации Приморского края, медведя, приплывшего во Владивосток после осмотра вернули в тайгу. Власти подчеркнули, что он был возвращён в естественную среду обитания.