Горят летающие гробы ВСУ: самолёты НАТО не успели подняться в небо до атаки

«Часто эти самолеты отказывают, ломаются и вводить их в строй с каждым разом все сложнее и сложнее. Наша авиация постоянно уменьшает численность воздушных судов на Украине. Сейчас можно с уверенностью сказать, что численность украинской авиации не влияет на ход проведения специальной военной операции», — подытожил Липовой.