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Горят летающие гробы ВСУ: самолёты НАТО не успели подняться в небо до атаки

Генерал Липовой объяснил, почему западные самолеты превратились в ловушку для пилотов ВСУ. Натовская техника с выработанным ресурсом ломается быстрее, чем долетает до ЛБС, а инфраструктура ВСУ уничтожается точечными ударами. Подробно — на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Украина получает от стран Запада самолеты с выработанным ресурсом, из-за чего возникают сложности в их обслуживании, а удары армии РФ только сокращают число малочисленных боеготовых воздушных судов. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 2 июля под удар попала инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

«У украинский армии на сегодняшний день осталось какое-то количество самолетов еще советского периода, оставшееся после распада СССР, так и большое количество самолетов, которые поставляют Украине страны НАТО», — сказал Липовой.

Генерал отметил, что ВСУ поставляют самолеты с уже выработанным ресурсом, из-за чего возникают трудности в их обслуживании.

«Часто эти самолеты отказывают, ломаются и вводить их в строй с каждым разом все сложнее и сложнее. Наша авиация постоянно уменьшает численность воздушных судов на Украине. Сейчас можно с уверенностью сказать, что численность украинской авиации не влияет на ход проведения специальной военной операции», — подытожил Липовой.

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