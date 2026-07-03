Горят летающие гробы ВСУ: самолёты НАТО не успели подняться в небо до атаки

Украина получает от стран Запада самолеты с выработанным ресурсом, из-за чего возникают сложности в их обслуживании, а удары армии РФ только сокращают число малочисленных боеготовых воздушных судов. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
По данным Минобороны РФ, в ночь на 2 июля под удар попала инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
«У украинский армии на сегодняшний день осталось какое-то количество самолетов еще советского периода, оставшееся после распада СССР, так и большое количество самолетов, которые поставляют Украине страны НАТО», — сказал Липовой.
Генерал отметил, что ВСУ поставляют самолеты с уже выработанным ресурсом, из-за чего возникают трудности в их обслуживании.
«Часто эти самолеты отказывают, ломаются и вводить их в строй с каждым разом все сложнее и сложнее. Наша авиация постоянно уменьшает численность воздушных судов на Украине. Сейчас можно с уверенностью сказать, что численность украинской авиации не влияет на ход проведения специальной военной операции», — подытожил Липовой.