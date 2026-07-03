В Пермском округе временно закроют переезд на станции «Мулянка»

Администрация Пермского муниципального округа сообщила о временном закрытии железнодорожного переезда на станции «Мулянка» (1466 км). Ограничения движения транспорта введут на время капитального ремонта путей по четному направлению перегона «Мулянка — Юг».
Железнодорожный переезд будет закрыт 3 июля 09:00 до 16:00. Объехать закрытый участок можно через деревню Горбуново. При возникновении внештатных ситуаций обеспечат временный пропуск тяжелой и пожарной техники.
Для безопасности на время проведения работ установят временные дорожные знаки.