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В Пермском округе временно закроют переезд на станции «Мулянка»

Ограничения движения транспорта введут на время капитального ремонта путей.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Пермского муниципального округа сообщила о временном закрытии железнодорожного переезда на станции «Мулянка» (1466 км). Ограничения движения транспорта введут на время капитального ремонта путей по четному направлению перегона «Мулянка — Юг».

Железнодорожный переезд будет закрыт 3 июля 09:00 до 16:00. Объехать закрытый участок можно через деревню Горбуново. При возникновении внештатных ситуаций обеспечат временный пропуск тяжелой и пожарной техники.

Для безопасности на время проведения работ установят временные дорожные знаки.