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Подросток пострадал на ж/д путях в районе имени Лазо Хабаровского края

На станции в районе имени Лазо Хабаровского края произошёл инцидент с участием несовершеннолетнего.

Источник: Комсомольская правда

На станции Хор в районе имени Лазо Хабаровского края 2 июля произошёл инцидент с участием несовершеннолетнего: грузовым поездом травмирован подросток 2012 года рождения. Мальчика госпитализировали, медики оказывают ему необходимую помощь, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По предварительным сведениям, пострадавший пересекал пути по оборудованному переходу непосредственно перед приближающимся поездом. Фактором риска могло стать использование наушников — ребёнок мог не распознать звуковые сигналы состава. Хабаровская транспортная прокуратура проводит проверку на предмет соблюдения норм безопасности на железнодорожном транспорте и эффективности профилактических мер по предупреждению детского травматизма. Координацию работы правоохранительных органов на месте осуществляет Хабаровский транспортный прокурор Денис Челышев.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru