Подросток пострадал на ж/д путях в районе имени Лазо Хабаровского края

По предварительным сведениям, пострадавший пересекал пути по оборудованному переходу непосредственно перед приближающимся поездом. Фактором риска могло стать использование наушников — ребёнок мог не распознать звуковые сигналы состава. Хабаровская транспортная прокуратура проводит проверку на предмет соблюдения норм безопасности на железнодорожном транспорте и эффективности профилактических мер по предупреждению детского травматизма. Координацию работы правоохранительных органов на месте осуществляет Хабаровский транспортный прокурор Денис Челышев.