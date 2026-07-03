19 незаконных вывесок на иностранном языке выявили в Комсомольске-на-Амуре

По всем 19 объектам выданы предписания о демонтаже. Из них 10 — направлены непосредственно владельцам конструкций, которые были установлены. Еще 9 предписания из-за невозможности идентифицировать собственников направлены управляющим организациям многоквартирных домов, на чьих фасадах размещены эти вывески. Кроме того, по 9 адресам информация передана в местное управление Роспотребнадзора.