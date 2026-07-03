19 незаконных вывесок на иностранном языке выявили в Комсомольске-на-Амуре

Администрация Комсомольска-на-Амуре провела мониторинг уличных вывесок и выявила нарушения. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», 19 информационных конструкций содержали надписи на иностранном языке и были установлены без необходимого согласования.
Среди нарушителей оказались вывески торговых точек и салонов услуг. Конструкции размещены на фасадах зданий по проспектам Ленина, Мира, Интернациональному, Первостроителей, а также на улицах Кирова и Дзержинского.
По всем 19 объектам выданы предписания о демонтаже. Из них 10 — направлены непосредственно владельцам конструкций, которые были установлены. Еще 9 предписания из-за невозможности идентифицировать собственников направлены управляющим организациям многоквартирных домов, на чьих фасадах размещены эти вывески. Кроме того, по 9 адресам информация передана в местное управление Роспотребнадзора.
На сегодня 2 вывески уже демонтированы, еще по двум объектам ведется процедура регистрации разрешительной документации. В администрации подчеркнули, что, если владельцы или управляющие компании не исполнят предписания в добровольном порядке, вопрос о принудительном сносе конструкций будет решаться через суд.
В то же время в мэрии отмечают положительную динамику: предприниматели все чаще самостоятельно заменяют вывески с иностранными названиями на соответствующие новым требованиям, а также оформляют необходимые разрешения.
Работа по приведению наружной информации в соответствие с законодательством продолжается.
Напомним, что с 1 марта 2026 года в России вступили в силу изменения в Закон «О защите прав потребителей», ужесточающие требования к оформлению наружной информации. Вывески должны быть на русском языке, а исключение составляют зарегистрированные бренды.