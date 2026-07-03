Новосибирские онкологи за одну операцию удалили пациентке две опухоли

В феврале 2025 года женщина обнаружила уплотнение в левой груди. Сначала она связала это с ранее диагностированной мастопатией и попыталась лечиться самостоятельно. Когда улучшений не наступило, обратилась к врачам. В Бердске обследование показало рак молочной железы, а во время дальнейшей диагностики выявили ещё одно заболевание — рак матки.