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Новосибирские онкологи за одну операцию удалили пациентке две опухоли

67-летней женщине одновременно провели хирургическое лечение рака молочной железы и матки.

Источник: Om1 Новосибирск

Новосибирские врачи провели уникальную операцию 67-летней пациентке с двумя онкологическими заболеваниями. За один наркоз хирурги удалили опухоли молочной железы и матки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

В феврале 2025 года женщина обнаружила уплотнение в левой груди. Сначала она связала это с ранее диагностированной мастопатией и попыталась лечиться самостоятельно. Когда улучшений не наступило, обратилась к врачам. В Бердске обследование показало рак молочной железы, а во время дальнейшей диагностики выявили ещё одно заболевание — рак матки.

«Ситуация была крайне тяжёлой. Опухоль матки уже успела разрастись и затронуть соседние органы и ткани, поэтому оперировать её сразу было нельзя. Кроме того, у женщины была всего одна работающая почка, что делало любое сильное лечение смертельно опасным для этого органа», — цитирует минздрав главного врача онкодиспансера Сергея Фурсова.

Врачебный консилиум принял решение провести химиотерапию. Пациентке подобрали щадящую схему лекарств. «Она должна была ударить по обеим опухолям сразу и при этом сберечь единственную почку пациентки», — пояснил Сергей Фурсов.

После шести курсов химиотерапии опухоль в малом тазу значительно уменьшилась. Это позволило хирургам провести одномоментную операцию: пациентке удалили поражённую молочную железу, матку, яичники и поражённые лимфатические узлы малого таза. По данным минздрава, сейчас женщина чувствует себя хорошо и проходит закрепляющее лечение.