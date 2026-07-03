Новосибирские онкологи за одну операцию удалили пациентке две опухоли

Новосибирские врачи провели уникальную операцию 67-летней пациентке с двумя онкологическими заболеваниями. За один наркоз хирурги удалили опухоли молочной железы и матки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
В феврале 2025 года женщина обнаружила уплотнение в левой груди. Сначала она связала это с ранее диагностированной мастопатией и попыталась лечиться самостоятельно. Когда улучшений не наступило, обратилась к врачам. В Бердске обследование показало рак молочной железы, а во время дальнейшей диагностики выявили ещё одно заболевание — рак матки.
«Ситуация была крайне тяжёлой. Опухоль матки уже успела разрастись и затронуть соседние органы и ткани, поэтому оперировать её сразу было нельзя. Кроме того, у женщины была всего одна работающая почка, что делало любое сильное лечение смертельно опасным для этого органа», — цитирует минздрав главного врача онкодиспансера Сергея Фурсова.
Врачебный консилиум принял решение провести химиотерапию. Пациентке подобрали щадящую схему лекарств. «Она должна была ударить по обеим опухолям сразу и при этом сберечь единственную почку пациентки», — пояснил Сергей Фурсов.
После шести курсов химиотерапии опухоль в малом тазу значительно уменьшилась. Это позволило хирургам провести одномоментную операцию: пациентке удалили поражённую молочную железу, матку, яичники и поражённые лимфатические узлы малого таза. По данным минздрава, сейчас женщина чувствует себя хорошо и проходит закрепляющее лечение.