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Полиция не поможет: что делать, если кто-то занял личное парковочное место казахстанцев

В многоквартирных жилых комплексах можно приобрести собственное парковочное место как личное имущество. Но если его займет кто-то другой, решать вопрос придется через суд. Об этом читайте на NUR.KZ.

Личное парковочное место: что делать, если его заняли?

Личное парковочное место — это удобное решение для казахстанцев, позволяющее всегда иметь возможность быстро припарковаться и обеспечить безопасность своему транспортному средству. Однако иногда возникают ситуации, когда кто-то другой занимает ваше место.

Почему полиция не поможет?

Согласно ответу пресс-службы МВД РК, в таких случаях вопрос придётся решать без полиции. Это связано с тем, что парковочное место, находящееся в индивидуальной собственности, является объектом права собственности, и его владелец вправе владеть, пользоваться и распоряжаться им по своему усмотрению.

В случае самовольного занятия третьим лицом парковочного места, защита нарушенного права осуществляется способами, предусмотренными гражданским законодательством. Спор между собственником парковочного места и лицом, незаконно его занявшим, носит гражданско-правовой характер.

Если спор не удаётся урегулировать в добровольном порядке, заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о защите права собственности. Вызов дорожной полиции в такой ситуации не поможет, так как вопрос относится к гражданско-правовым отношениям.

Что делать, если ваше место заняли?

Если ваше парковочное место заняли, не пытайтесь самостоятельно убрать чужой автомобиль. Это может повлечь нарушение имущественных прав владельца транспортного средства и гражданско-правовую ответственность. Вместо этого обратитесь в суд для защиты своего права собственности.