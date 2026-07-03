Полиция не поможет: что делать, если кто-то занял личное парковочное место казахстанцев

Согласно ответу пресс-службы МВД РК, в таких случаях вопрос придётся решать без полиции. Это связано с тем, что парковочное место, находящееся в индивидуальной собственности, является объектом права собственности, и его владелец вправе владеть, пользоваться и распоряжаться им по своему усмотрению.