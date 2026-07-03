Полиция не поможет: что делать, если кто-то занял личное парковочное место казахстанцев

Личное парковочное место: что делать, если его заняли?
Личное парковочное место — это удобное решение для казахстанцев, позволяющее всегда иметь возможность быстро припарковаться и обеспечить безопасность своему транспортному средству. Однако иногда возникают ситуации, когда кто-то другой занимает ваше место.
Почему полиция не поможет?
Согласно ответу пресс-службы МВД РК, в таких случаях вопрос придётся решать без полиции. Это связано с тем, что парковочное место, находящееся в индивидуальной собственности, является объектом права собственности, и его владелец вправе владеть, пользоваться и распоряжаться им по своему усмотрению.
В случае самовольного занятия третьим лицом парковочного места, защита нарушенного права осуществляется способами, предусмотренными гражданским законодательством. Спор между собственником парковочного места и лицом, незаконно его занявшим, носит гражданско-правовой характер.
Если спор не удаётся урегулировать в добровольном порядке, заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о защите права собственности. Вызов дорожной полиции в такой ситуации не поможет, так как вопрос относится к гражданско-правовым отношениям.
Что делать, если ваше место заняли?
Если ваше парковочное место заняли, не пытайтесь самостоятельно убрать чужой автомобиль. Это может повлечь нарушение имущественных прав владельца транспортного средства и гражданско-правовую ответственность. Вместо этого обратитесь в суд для защиты своего права собственности.