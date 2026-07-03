Семейный этнофестиваль прошёл на Сур-Харбане

Обычно Сурхарбан — это яркое солнце, азарт скачек и меткая стрельба из лука. Но в этот раз в Усть-Ордынском Бурятском округе случилось нечто особенное. Корреспондент irk.aif.ru отправился в этноэкспедицию, попал в эпицентр урагана и выяснил, почему русские и эвенки чувствуют себя в гостях у бурят как дома.
Танцы и частушки. Фестиваль «Заходите по-соседски» начался с общего ёхора. Едва участники и гости заполнили площадь, как зазвучала музыка, и десятки людей взялись за руки. Бурятский круговой танец объединил всех — и местных, и приезжих. Крутились дети, степенно покачивались пожилые мастерицы.
Пока звучала музыка, у сцены уже дымили самовары и разворачивались ярмарочные ряды. Команды выставили свои палатки с изделиями, привезёнными из дома: вышивки изо льна, изделия из дерева и кости. Рядом обосновались и приглашённые этномастера — они продавали сувениры: открытки, расписные тарелки, обереги, кукол в национальных костюмах.
Всего на фестивале выступило шесть команд: эвенкийская семейная община из Качугского района, татарский народный семейный коллектив «Алтын Кояш» из Эхирит-Булагатского района, центр славянской культуры из Нижнеудинского района, семья Павловых из Республики Бурятия, семья Аюшеевых из Забайкальского края и местные «хозяева», к которым «соседи» приехали в гости, — семья Балдаевых.
В первом туре — «Визитная карточка» — команды рассказывали о себе через творческие номера. Участник эвенкийской команды исполнил песню на родном языке, коллектив «Алтын Кояш» исполнил народные песни на татарском языке под аккомпанемент баяна, а нижнеудинская команда разыграла сказку, рассказав через неё историю создания своего коллектива.
Участники удивили своим разнообразием талантов — эвенкийские танцы, славянские частушки, песни и стихи на родных языках. Голоса звучали так мощно, что даже ветер, который только начинал набирать силу, казалось, притих на мгновение.
Руки говорят громче слов. Кроме задорных выступлений команды привезли с собой мастеров, которые представляли свои таланты перед членами жюри и зрителями. Это было и соревнование, и урок одновременно. Эвенкийский мастер по кости показал свои работы по мотивам народных сказок. Нижнеудинцы предложили всем попробовать сплести браслеты из пряжи.
И тут в дело вмешалась природа: на Усть-Орду обрушилась настоящая буря. Ветер налетел внезапно, сбивал палатки, кружил пыль, заставил людей хвататься за шатры. Так что заключительный тур фестиваля — «Традиционная еда» — пришлось экстренно перемещать в помещение. Команды выносили свои угощения прямо на ходу. Буузы, эвенкийский пирог, лепёшки, татарский чак-чак, домашние молочные продукты — чего тут только не было.
Все шесть команд достойно прошли испытания: праздник состоялся — яркий, шумный, вкусный. Специальный диплом фестиваля получила команда из Забайкалья — за особый вклад и энергетику.
«Даже если стихия пытается помешать, народные традиции всё равно побеждают. И когда звучит музыка, а рядом — свои люди, никакой ураган не страшен», — говорит организатор фестиваля Татьяна Швыдченко.