Семейный этнофестиваль прошёл на Сур-Харбане

Обычно Сурхарбан — это яркое солнце, азарт скачек и меткая стрельба из лука. Но в этот раз в Усть-Ордынском Бурятском округе случилось нечто особенное. Корреспондент irk.aif.ru отправился в этноэкспедицию, попал в эпицентр урагана и выяснил, почему русские и эвенки чувствуют себя в гостях у бурят как дома.