Ударят всей мощью: ответ за атаку белорусского автобуса взорвет центр ВСУ

Беларусь не станет поддаваться на провокации киевского режима, ответ на преступную атаку автобуса «Анапа — Минск» в Брянской области даст Россия, сказал в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Как сообщалось, в Брянской области 2 июля под удар украинского беспилотника попал пассажирский автобус из Белоруссии. В транспортном средстве находились 19 пассажиров. Трое из них пострадали: двое водителей, они в тяжелом состоянии в больнице, а также один пассажир. Автобус следовал по маршруту Минск — Гомель — Анапа. Он подвергся атаке районе поселка Красная Гора, когда находился на автостоянке.
Как отметил Матвийчук, Россия ответит на этот террористический акт усилением военного давления на Украину. Он выразил уверенность, что президент Беларуси Александр Лукашенко не даст втянуть республику в горячую фазу конфликта, как того добивается Киев.
«Я думаю, что Беларусь пока ввязываться не будет, это не в ее интересах. Лукашенко будет пытаться проводить дипломатическую игру. Тогда как российская сторона не оставит подобные террористические акты без последствий», — сказал Матвийчук.
По его словам, ВС РФ усилят военное давление на Украину.
«Будет усилена антитеррористическую деятельность в виде наших массированных ударов дронов, ракет и авиации», — пояснил полковник.
Ранее Матвийчук сообщил, откуда ВСУ атаковали автобус «Анапа — Минск» 2 июля. Отметим, что это уже вторая атака БПЛА на автобус из Белоруссии. Так, 17 июня дрон нанес удар по автобусу с детской футбольной командой, ехавшей через Брянскую область на отдых из Гомеля в Геленджик. Пострадали восемь человек, среди которых шесть детей. Жертвой атаки стала беременная жена тренера команды, сопровождавшая школьников.