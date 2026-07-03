Юрист Хаминский сказал, почему опасно покупать жилье в 2 раза дешевле рынка

«Если покупатель вел себя так, как это принято на рынке, если цена сделки носила рыночный характер и действия, которые совершались во исполнении этой сделки, не отличались от того, что происходит на рынке недвижимости, то такая сделка не может быть признана недействительной. Верховный суд указал, что исключения будут в том случае, когда продавец участвовал в обмане или введении в заблуждение покупателя, либо покупатель мог знать об этом. Об этом, кстати, косвенно свидетельствует, например, заниженная в 2−3 раза стоимость квартиры по сравнению с ценами, которые сложились на данный момент на рынке. Значит, покупатель должен был понимать, что здесь что-то происходит, нужно выяснять, почему такая цена», — пояснил Хаминский.