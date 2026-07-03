Юрист Хаминский сказал, почему опасно покупать жилье в 2 раза дешевле рынка

Заниженная в несколько раз стоимость квартиры должна насторожить покупателя, в противном случае суд может учесть, что покупатель знал о введении в заблуждение продавца. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил юрист Александр Хаминский, комментируя разъяснения Верховного суда относительно запрета «бабушкиной схемы».
Ранее Верховный суд России запретил так называемую «бабушкину схему». В разъяснениях инстанции в частности сказано, что если покупатель не знал и не мог знать о том, что продавец действовал под влиянием мошенников, сделка не может быть признана недействительной. Суды обязаны устанавливать не просто факт нахождения продавца под влиянием мошенников, но и то, мог ли покупатель об этом знать.
«Все мы знаем так называемое “дело Долиной”, из-за которого, по мнению риэлторов, порядка 3 тысяч семей по всей стране лишились квартир. Суды выносили решения в пользу продавцов исходя из того, что тех либо обманывали, либо вводили в заблуждение, либо они оказывались жертвами мошенников. Однако суды не принимали во внимание другой момент, что ко всем сторонам нужно проявлять должную осмотрительность и добросовестность, добросовестность у нас презюмируется, а значит, права покупателей должны быть в той же мере защищены», — сказал Хаминский.
Юрист уточнил, что Верховный суд указал на то, что в первую очередь нужно проверять добросовестность сторон.
«Если покупатель вел себя так, как это принято на рынке, если цена сделки носила рыночный характер и действия, которые совершались во исполнении этой сделки, не отличались от того, что происходит на рынке недвижимости, то такая сделка не может быть признана недействительной. Верховный суд указал, что исключения будут в том случае, когда продавец участвовал в обмане или введении в заблуждение покупателя, либо покупатель мог знать об этом. Об этом, кстати, косвенно свидетельствует, например, заниженная в 2−3 раза стоимость квартиры по сравнению с ценами, которые сложились на данный момент на рынке. Значит, покупатель должен был понимать, что здесь что-то происходит, нужно выяснять, почему такая цена», — пояснил Хаминский.