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В Красноярске зарегистрировалась тысячная пара 2026 года

Юбилейный тысячный с начала года брак зарегистрирован в Доме семейных торжеств.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске зарегистрировалась тысячная пара 2026 года. Об этом рассказали в Агентстве ЗАГС по краю. Юбилейным стал брак Александра и Алины. Пара расписалась в Доме семейных торжеств 2 июля.

— Их союз — как особая отметка в летописи счастья города: тысяча историй, и вот — ещё одна, по своему неповторимая. Пусть их путь будет светлым, а чувства — крепкими и настоящими.

Отметим, что в красивую дату 26 июня 2026 года в регионе зарегистрировали рекордное количество браков: более 660 пар оформили отношения в один день.