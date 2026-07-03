В Красноярске зарегистрировалась тысячная пара 2026 года. Об этом рассказали в Агентстве ЗАГС по краю. Юбилейным стал брак Александра и Алины. Пара расписалась в Доме семейных торжеств 2 июля.
— Их союз — как особая отметка в летописи счастья города: тысяча историй, и вот — ещё одна, по своему неповторимая. Пусть их путь будет светлым, а чувства — крепкими и настоящими.
Отметим, что в красивую дату 26 июня 2026 года в регионе зарегистрировали рекордное количество браков: более 660 пар оформили отношения в один день.