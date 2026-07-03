В Красноярском крае с 17 июля начнут принимать заявления на разрешения для охоты

В Красноярском крае с 17 июля начнется прием заявлений на получение разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях. Речь идет о периоде летне-осенней и осенне-зимней охоты. Разрешения можно будет получить на птиц, кабана, бурого медведя и пушных животных. Исключение составляют лимитируемые виды: барсук, соболь и рысь. Для этих животных установлены отдельные сроки подачи заявлений. На добычу барсука документы начнут принимать с 31 июля, на соболя и рысь — с 30 сентября. Это связано с тем, что прием стартует за 15 календарных дней до начала срока охоты на каждый вид. Одно разрешение выдают на общедоступные охотничьи угодья одного муниципального округа Красноярского края. Разрешения на добычу диких копытных животных, кроме кабана, распределяют методом жеребьевки. Подать заявление можно через федеральный портал госуслуг. Подробная информация размещена на сайте Охотнадзора края в разделе «Получение разрешений на добычу охотничьих ресурсов». Напомним, что более 13 тысяч жителей Красноярского края обратились к врачам из-за клещей.