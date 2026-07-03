В крае заработал справочник для участников СВО и их семей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На официальном сайте Многофункционального центра Красноярского края начал работать Единый справочник мер поддержки для участников СВО и их близких.
Теперь все федеральные, региональные и муниципальные льготы, выплаты собраны в одном месте с подробным описанием порядка получения. 58 наиболее востребованных мер можно оформить в любом отделении МФЦ.
Справочник помогает быстро узнать, какие меры положены, и куда за ними обращаться. По каждому виду помощи указаны список документов, пошаговый алгоритм и адрес, по которому можно обратиться. Для участников СВО и их семей действует внеочередное обслуживание.
«Поддержка военнослужащих и их родных — первостепенная задача. Создание удобных и понятных инструментов для получения социальной помощи — один из ключевых аспектов нашей работы. Справочник делает обращение за мерами поддержки максимально прозрачным и доступным», — отметила министр социальной политики края Ирина Пастухова.
Красноярский край сформировал одну из самых комплексных систем поддержки участников СВО и их семей в стране. Однако большой массив информации рассредоточен по разным ведомствам. Запуск Единого справочника стал ответом на главные практические запросы семей военнослужащих.
Запуск справочника — первый этап перезагрузки системы поддержки участников СВО в регионе. В рамках федерального проекта «Государство для людей» в крае ведётся разработка так называемой жизненной ситуации «Поддержка участников СВО и членов их семей» — комплексного цифрового сервиса, который объединит 126 мер поддержки и услуг на портале «Госуслуги». Он позволит получать помощь без лишних визитов и бумаг.
Губернатор Михаил Котюков поручил профильным ведомствам ускорить перевод всех мер поддержки в цифровой формат. Свои предложения по переходу на проактивные выплаты сейчас готовят участники президентской программы «Время героев».