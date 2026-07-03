В крае заработал справочник для участников СВО и их семей

Запуск справочника — первый этап перезагрузки системы поддержки участников СВО в регионе. В рамках федерального проекта «Государство для людей» в крае ведётся разработка так называемой жизненной ситуации «Поддержка участников СВО и членов их семей» — комплексного цифрового сервиса, который объединит 126 мер поддержки и услуг на портале «Госуслуги». Он позволит получать помощь без лишних визитов и бумаг.