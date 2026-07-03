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Знакомая залезших на небоскреб Нью-Йорка россиян рассказала об их увлечении

Двое россиян забрались на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. Их задержала полиция. Что о них известно — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Двое россиян — Иван Биркус (Кузнецов) и Ангелина Николау — забрались на шпиль Эмпайр-стейт-билдинга в Нью-Йорке, после этого из задержала полиция. Знакомая Николау в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказала о других увлечениях девушки.

Напомним, 1 июля Биркус и Николау забрались на шпиль небоскреба в Нью-Йорке. Высота здания со шпилем — около 443 метров. Там молодой человек сделал девушке предложение. Фотографией обручального кольца на руке Ангелина поделилась в социальных сетях.

По данным СМИ, россияне пробрались через технический люк на 103-м этаже (который используют для обслуживания здания). На шпиле руферы провели примерно 30 минут. Когда их заметили, вызвали экстренные службы. Полиция подняла в воздух вертолёт и дроны, перекрыла соседние улицы.

После этого пару задержали. Им предъявили обвинения по нескольким пунктам, среди которых: незаконное проникновение, создание угрозы жизни и здоровью, кража со взломом, нарушение общественного порядка, хранение инструментов для взлома.

Биркус и Николау известные в своих кругах экстремалы.

«Знакома с Ангелиной лично. Несколько лет назад была на ее выставке в Москве. Она художница. Рисует картины в стиле поп-арт», — рассказала в беседе с aif.ru ее знакомая Алена.

Ранее были опубликованы кадры задержания россиян-руферов на Эмпайр-стейт-билдинг.