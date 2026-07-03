В России создали первый отечественный раствор для живых вакцин для птицы и скота

Особенно актуальна разработка для небольших фермерских хозяйств, которым тяжело конкурировать с крупными холдингами из-за дороговизны импорта. «Когда мы предоставляем понятный разбавитель, который дешевле, который легче достать и не нужно ждать месяцами, количество фермеров, желающих им воспользоваться, возрастает. Появление такой разработки приведет к тому, что у нас снизится процент невакцинированных животных, потому что мы просто делаем этот процесс удобнее», — подчеркнул руководитель проекта. В итоге это позволит минимизировать риски локальных вспышек инфекций, где ветеринарные потери напрямую бьют по объемам предложения и ценам на мясо.