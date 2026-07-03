В России создали первый отечественный раствор для живых вакцин для птицы и скота

НОВОСИБИРСК, 3 июля. /ТАСС/. Российские ученые разработали первый отечественный разбавитель для живых вакцин, применяемых в сельском хозяйстве и агропромышленных хозяйствах. Технология позволит полностью заместить импортные аналоги, упростить вакцинацию животных и в перспективе снизить стоимость мяса птицы для потребителей, сообщил ТАСС генеральный директор компании «М-геномика» Эдуард Чуйко.
«Сейчас в России нет собственных растворов для разбавления живых вакцин, а импортные поставляются с перебоями и втридорога. Мы вместе с “Академдак” создали аналог, который является улучшенной версией западных образцов. Наш разбавитель обеспечивает лучшую стабильность и жизнеспособность вирусов, что гарантирует формирование крепкого иммунитета у животных. Это критически важно для продовольственной безопасности. Предсказуемость поставок и снижение издержек фермеров приведут к тому, что мясо птицы на прилавках станет доступнее», — сказал Чуйко.
Разработка ведется совместно с новосибирской компанией «Академдак», специализирующейся на отечественной селекции уток и другой птицы. При этом, по словам разработчиков, сам принцип действия раствора применим шире — везде, где в животноводстве используются живые вакцины. Поэтому продукт может быть востребован не только в птицеводстве, но и в свиноводстве, а также при вакцинации крупного рогатого скота.
Живые вакцины закупаются в концентрированном виде и не могут использоваться без специальной среды. Созданный раствор на основе фосфатного буфера и белкового гидролизата поддерживает жизнеспособность вирусов в вакцине до момента инъекции, обеспечивая ее эффективность. Решение создается с учетом российских возможностей производства и потребностей рынка. Оно также должно стать частью более устойчивой системы поставок для АПК, отметил собеседник агентства.
Особенно актуальна разработка для небольших фермерских хозяйств, которым тяжело конкурировать с крупными холдингами из-за дороговизны импорта. «Когда мы предоставляем понятный разбавитель, который дешевле, который легче достать и не нужно ждать месяцами, количество фермеров, желающих им воспользоваться, возрастает. Появление такой разработки приведет к тому, что у нас снизится процент невакцинированных животных, потому что мы просто делаем этот процесс удобнее», — подчеркнул руководитель проекта. В итоге это позволит минимизировать риски локальных вспышек инфекций, где ветеринарные потери напрямую бьют по объемам предложения и ценам на мясо.
Проект находится на стадии производства первой опытной партии. Исследователи уже закупили необходимые компоненты и наладили технологический процесс в Новосибирском Академгородке. В ближайшее время начнутся промышленные испытания разбавителя на базе партнерских агрокомплексов, после чего продукт планируется запатентовать.