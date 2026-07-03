В Новосибирске начали дешеветь клубника и дорожать черешня

Стоимость клубники за последнее время уменьшилась почти на 25%, а черешни — примерно на 20%. Эксперты отмечают, что цены в области пока выше оптовых из-за дорогой логистики и торговых наценок, однако тенденция к снижению стоимости сезонных ягод всё же наметилась.
Аналитические сервисы «Чек Индекс» и «Эвотор» предоставили данные о динамике цен на клубнику и черешню на российском рынке. За месяц клубника подешевела на 15% (до 496 рублей за килограмм), а черешня, наоборот, подорожала на 31% (до 847 рублей за килограмм). Это связано с сокращением урожая в ключевых регионах-поставщиках.
Прогноз экспертов указывает на маловероятность того, что цены на клубнику в Новосибирске опустятся ниже 500 рублей. Окончательная стоимость будет зависеть от урожая в регионе и погодных условий.
Ранее мы рассказывали, что Новосибирск увеличит поставки ГСМ для аграриев и независимых АЗС.
Татьяна Картавых