В Новосибирске начали дешеветь клубника и дорожать черешня

Аналитические сервисы «Чек Индекс» и «Эвотор» предоставили данные о динамике цен на клубнику и черешню на российском рынке. За месяц клубника подешевела на 15% (до 496 рублей за килограмм), а черешня, наоборот, подорожала на 31% (до 847 рублей за килограмм). Это связано с сокращением урожая в ключевых регионах-поставщиках.