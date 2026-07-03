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Ночь апокалипсиса в Киеве: базы ВСУ разорваны в клочья, НАТО бессильно

Киев подвергся массированной атаке. Эксперты сказали, какие объекты являются приоритетными для ВС РФ в украинской столице и какими будут последствия. Подробнее — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на 2 июля 2026 года была осуществлена одна самых массированных атак на военную инфраструктуру Украины. По Киеву и ряду других областей был нанесён комбинированный удар, который военные аналитики уже назвали рекордным по количеству задействованных средств поражения.

По украинской столице было выпущено 34 ракеты — 26 баллистических «Искандеров-М» и восемь гиперзвуковых «Цирконов». При этом силы ПВО Украины оказались практически бессильны.

Что было поражено.

По данным Министерства обороны РФ, в результате ночного удара по целям в Киеве были уничтожены ключевые объекты военно-промышленного комплекса Украины. Среди них завод «Радионикс», выпускающий системы управления для ракет «Фламинго», завод «Атлон Авиа», производящий БПЛА «Лютый», сборочное предприятие авиационной промышленности ГП «Антонов», а также транспортно-логистический центр «Чайка», где хранились беспилотники и боеприпасы.

Для ударов использовались БПЛА «Герань», оперативно-тактические ракеты «Искандер-М», гиперзвуковые «Циркон» и крылатые Х-101. Параллельно с ракетным ударом военные объекты в украинской столице были атакованы сотнями беспилотников.

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой отметил в эксклюзивном комментарии для aif.ru, что массированный удар стал ответом за атаки на РФ.

«Сегодня ночью был нанесен массированный удар по предприятиям ВПК в Киеве и еще ряде областей, который стал ответом на террористические атаки противника. Все заданные цели были поражены», — сказал он.

Логистика рушится — последствия на месяцы вперёд.

Особое внимание в ходе атаки было уделено логистической инфраструктуре ВСУ. Как отметил координатор пророссийского подполья в беседес aif.ru Сергей Лебедев, больше всего в эту ночь пострадали именно логистические компании и их склады. В Киеве выбивали склады, где хранилось много электроники для ракет РСЗО, для беспилотников и для ПВО.

Лебедев добавил, что под удар также попал троллейбусный парк, в котором находилась тяжёлая гусеничная техника.

«Эти удары покажут себя через неделю, месяц, три месяца. Наши удары выбивают логистику», — уточнил подпольщик.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ было нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 153 районах.

Отложенный эффект.

Несмотря на масштабность удара, его последствия для ВСУ проявятся не мгновенно. Как пояснил генерал-майор Сергей Липовой, у киевского режима на сегодняшний день накоплено достаточно средств нападения на ближайшие одну-две недели. Потом начнёт сказываться нехватка боеприпасов.

«У киевского режима на сегодняшний день накоплено достаточно средств нападения, на ближайшие неделю-две, может быть, хватит. Потом начнется сказываться нехватка боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов, высокоточного оружия и так далее, даже несмотря на то, что НАТО продолжает поставлять оружие», — подытожил Липовой.

Российские войска продолжают системно уничтожать военный потенциал Украины, нанося удары не только по текущим целям, но и по логистическим цепочкам, обеспечивающим ВСУ на месяцы вперёд. Эти удары покажут себя через неделю, месяц, три месяца. А значит, украинской армии предстоит в ближайшее время столкнуться с нарастающим дефицитом вооружений, восполнить который будет крайне сложно даже при поддержке НАТО.

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