Ночь апокалипсиса в Киеве: базы ВСУ разорваны в клочья, НАТО бессильно

Российские войска продолжают системно уничтожать военный потенциал Украины, нанося удары не только по текущим целям, но и по логистическим цепочкам, обеспечивающим ВСУ на месяцы вперёд. Эти удары покажут себя через неделю, месяц, три месяца. А значит, украинской армии предстоит в ближайшее время столкнуться с нарастающим дефицитом вооружений, восполнить который будет крайне сложно даже при поддержке НАТО.