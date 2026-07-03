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Сигнал идет от НАТО: раскрыто, какая страна руководит атаками БПЛА по РФ

Эксперт Кондратьев в эксклюзивной беседе с aif.ru раскрыл, какие беспилотники используют ВСУ для атаки на города РФ.

Источник: Аргументы и факты

Стало известно, какими беспилотниками ВСУ в основном атакуют российские регионы. Подробности в эксклюзивной беседе с aif.ru раскрыл основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

По его данным, в последних налетах задействованы две ключевые модели беспилотных летательных аппаратов.

«Как показывает практика, в последнее время в атаках принимают участие две основные модели: Ан-196 “Лютый”, а также FP-1 — это комплекс украинской компании Firepoint, которая совместно с партнерами из НАТО разрабатывает и производит эти технологии», — отметил эксперт.

Как он рассказал, завод по выпуску «Лютого» находится в Польше, а цеха по изготовлению комплектующих для FP-1 разбросаны по всем странам альянса.

«Координацией всех поставок и сборок занимается Объединенный ситуационный центр в Великобритании. Это публиковалось в СМИ», — обозначил Кондратьев.

Как он рассказал, особенностью запуска БПЛА, атакующих РФ, является высокая мобильность стартовых групп.

«Эти беспилотники стартуют не с аэродромов или бетонных площадок. Используются специализированные фуры с установленными катапультами. Поднимается тент, открывается катапульта, на нее ставят аппарат, прямо на месте пристегивая консоли крыльев и хвостовую часть к фюзеляжу. Далее заливается полетное задание, прогревается двигатель, и происходит старт с использованием маленького ракетного ускорителя», — описал процесс Кондратьев.

Ранее Кондратьев сообщил, откуда ВСУ атаковали Нижегородскую, Курганскую и Ленинградскую области.

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