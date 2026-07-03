Сигнал идет от НАТО: раскрыто, какая страна руководит атаками БПЛА по РФ

«Как показывает практика, в последнее время в атаках принимают участие две основные модели: Ан-196 “Лютый”, а также FP-1 — это комплекс украинской компании Firepoint, которая совместно с партнерами из НАТО разрабатывает и производит эти технологии», — отметил эксперт.