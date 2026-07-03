Сигнал идет от НАТО: раскрыто, какая страна руководит атаками БПЛА по РФ

Стало известно, какими беспилотниками ВСУ в основном атакуют российские регионы. Подробности в эксклюзивной беседе с aif.ru раскрыл основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
По его данным, в последних налетах задействованы две ключевые модели беспилотных летательных аппаратов.
«Как показывает практика, в последнее время в атаках принимают участие две основные модели: Ан-196 “Лютый”, а также FP-1 — это комплекс украинской компании Firepoint, которая совместно с партнерами из НАТО разрабатывает и производит эти технологии», — отметил эксперт.
Как он рассказал, завод по выпуску «Лютого» находится в Польше, а цеха по изготовлению комплектующих для FP-1 разбросаны по всем странам альянса.
«Координацией всех поставок и сборок занимается Объединенный ситуационный центр в Великобритании. Это публиковалось в СМИ», — обозначил Кондратьев.
Как он рассказал, особенностью запуска БПЛА, атакующих РФ, является высокая мобильность стартовых групп.
«Эти беспилотники стартуют не с аэродромов или бетонных площадок. Используются специализированные фуры с установленными катапультами. Поднимается тент, открывается катапульта, на нее ставят аппарат, прямо на месте пристегивая консоли крыльев и хвостовую часть к фюзеляжу. Далее заливается полетное задание, прогревается двигатель, и происходит старт с использованием маленького ракетного ускорителя», — описал процесс Кондратьев.
Ранее Кондратьев сообщил, откуда ВСУ атаковали Нижегородскую, Курганскую и Ленинградскую области.