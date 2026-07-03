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Вывески без русского языка: Роспотребнадзор нашел нарушения в четырех городах края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 1 марта 2026 года в России действуют новые правила оформления фасадных вывесок: часть надписей должна быть выполнена на русском языке, иностранный язык допустим только в отдельных случаях.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 1 марта 2026 года в России действуют новые правила оформления фасадных вывесок: часть надписей должна быть выполнена на русском языке, иностранный язык допустим только в отдельных случаях.

За четыре месяца в Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю поступило 9 жалоб на вывески с иностранными надписями. Нарушения выявили в Красноярске, Ужуре, Назарове и Зеленогорске. Среди нарушителей — кафе, магазины, парикмахерская, студия маникюра, сауна и сервисный центр.

Предпринимателям объявили предостережения. Если нарушения не устранят, ведомство может обратиться в суд для защиты прав потребителей. Жителей края просят сообщать о таких вывесках, прикладывая фотографии.

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